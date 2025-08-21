Lugares escondidos no Brasil vão te surpreender: Praia do Puçá e Segredo, nas Serras Gerais Você precisa conhecer esses dois paraísos de água doce antes que viralizem Por Aí|Pri MesianoOpens in new window 21/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 02h00 ) twitter

a 24 Km de Aurora do Tocantins, a praia Puçá é uma opção imperdível para aqueles que buscam um destino com águas cristalinas e paz Arquivo pessoal/Lucas Mesiano

Se você está sonhando com um destino de água doce, cristalina, cercado por natureza e com aquele clima de sossego que recarrega as energias… anota aí: Praia do Puçá, a 24 km de Aurora do Tocantins, é simplesmente imperdível! E se quiser um bônus escondido, ainda dá para conhecer a Praia do Segredo, que fica dentro da mesma área e é um charme à parte!

Outro destino obrigatório para aqueles que buscam um lugar para recarregar as energias é a Praia do Segredo Arquivo pessoal/Lucas Mesiano

A Praia do Puçá é um dos lugares mais lindos e bem estruturados das Serras Gerais (TO). Imagine já chegar com o pé na areia, sem nada de trilha e se deparar com um rio largo, de água calma e azulzinha esverdeada, bangalôs super charmosos e uma vibe de paraíso particular. Agora soma a isso o som dos passarinhos, a brisa leve e aquele sol gostoso. É isso que você vai viver por lá.

A junção de uma super infraestrutura com a tranquilidade da natureza Arquivo pessoal/Priscila Mesiano

☀️ Praia do Puçá: o combo perfeito de estrutura e beleza natural

A praia tem uma super infraestrutura que faz toda a diferença para quem viaja em casal, em família ou com amigos. Tem banheiros, restaurantes, lanchonetes, área sombreada e até camping. E o visual? Ahhh… é de suspirar!

Você pode passar o dia em um bangalô de frente para o rio, tomando um suco gelado e só agradecendo por estar ali em meio a uma natureza de tirar o fôlego. Sabe aqueles lugares em que te dão certeza que Deus existe de tão lindo. É isso mesmo que você vai encontrar: paz, gratidão e conexão com a natureza. Se é isso que você busca, esse lugar é para você.

Praia do Puçá é o lugar ideal para aqueles que buscam uma oportunidade de acampar e observar o céu estrelado Lucas Mesiano

Eu acabei ficando hospedada em uma casinha, em Aurora do Tocantins, mas confesso que me arrependi de não levar uma barraca para acampar por lá. Já fiquei imaginando aquele céu estrelado, de frente para o rio, uma fogueira e um violão curtindo aquele visual. Pena que não toco. kkkkkkk Se você curte acampar, lá é lugar ideal, viu?

💧 Praia do Segredo: um cantinho especial dentro do Puçá

Sabe aquele cantinho mais reservado, com menos movimento e um toque de mistério? Assim é a Praia do Segredo, que fica dentro da mesma área da Praia do Puçá, mas exige uma trilhazinha bem curta e fácil até lá, menos de 10 minutos. E um macete importante: você tem que perguntar, se não eles não citam essa prainha maravilhosa. A trilha fica escondida e tem que passar por uma cerquinha, ou seja, se você não perguntar, nem vai imaginar que tem esse lugarzinho perfeito por lá.

A recompensa é um cenário ainda mais calmo, onde dá para curtir um banho tranquilo, fazer fotos lindas e se conectar ainda mais com a natureza. É tipo um presente extra da viagem!

✅ Informações úteis para planejar a sua visita:

🎟 Valor da entrada: R$ 30 por pessoa

🚗 Estacionamento: Gratuito, em área aberta e de fácil acesso

📅 Quando ir: De maio a setembro é a melhor época (estação seca), com águas ainda mais cristalinas

🎒 O que levar: Roupa de banho, toalha, chinelo, protetor solar, repelente, garrafinha de água e uma câmera ou celular com bastante memória – você vai querer tirar muitas fotos!

🕐 Horário de funcionamento: Todos os dias, das 8h às 17h

👨‍👩‍👧‍👦 Precisa de guia?: Não

🏕 Infraestrutura: O local tem infraestrutura completa com área de camping, banheiros, restaurantes, lanchonetes, área sombreada e bangalôs de frente para a praia de água doce

🥾 Trilha: Para a Praia do Puçá não há trilha – você já chega com o pé na areia. Para a Praia do Segredo, uma trilha curtinha e tranquila

🛣 Acesso: A partir do centro de Aurora do Tocantins, são cerca de 24 km de estrada de terra, em boas condições.

✨ Se você está incluindo as Serras Gerais no seu roteiro, coloca essa dobradinha Puçá + Segredo na lista com destaque! É um daqueles lugares que ficam na memória e no coração. Mas Aurora do Tocantins guarda ainda mais paraísos escondidos. Eu fiquei 03 dias por lá e esse foi o meu roteiro:

Dia 1 - Praia do Pequizeiro + Praia do Puçá e Praia do Segredo

Dia 2 - Poço Azul + Complexo Parnatins

Dia 3 - Rio Azuis.

Se você for voltar no sentido de Brasília e tiver mais dois dias, não deixe de visitar a cachoeira, com água da cor do caribe, Santa Bárbara e o Complexo do Canjica e Águas Lindas, que além de ter vários poços cristalinos com tom verde-esmeralda ainda tem um piscina natural de borda infinita com vista para um vale de tirar o fôlego.

Pri Mesiano na cachoeira Santa Bárbara (Cavalcante -GO) Arquivo pessoal/Lucas Mesiano

