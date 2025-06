Costelinha de milho com molho de margarina de milho picante: essa receita vai fazer você salivar de tão saborosa Receita criativa e cheia de sabor que transforma o milho no protagonista do prato; aprenda! Arraiá R7|Renato FontesOpens in new window 11/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 02h00 ) twitter

Picante e irresistível, a costelinha de milho vai conquistar seu coração divulgação/Deline

A costelinha de milho com molho de margarina de milho picante é perfeita para você que busca uma receita que una criatividade, sabor marcante e uma apresentação elegante.

Essa combinação surpreendente eleva ingredientes simples a um patamar gourmet, trazendo a doçura natural do milho harmonizada com um toque ardente e cremoso do molho apimentado. O prato é ideal para impressionar na festa junina ou até mesmo para transformar a refeição do dia a dia em uma experiência gastronômica única.

Prepare-se para descobrir como essa receita pode conquistar paladares com sabor intenso!

Ingredientes

Para o molho

‌



1 xícara (chá) de Deline sabor Milho em temperatura ambiente

em temperatura ambiente ¼ xícara (chá) de óleo

Sal a gosto

1 colher (chá) de páprica picante

Para a costelinha de milho

4 colheres (sopa) de Deline sabor Milho

4 espigas de milho

Sal a gosto

½ colher (chá) de páprica defumada ou doce

Coentro picado a gosto

Modo de preparo

Do molho de margarina picante

‌



Em um bowl médio, adicione a Deline sabor Milho e misture com um batedor de arame

e misture com um batedor de arame Adicione o óleo em fio e misture constantemente até finalizar

Tempere com sal, páprica picante e reserve

Da costelinha de milho

Corte os milhos ao meio e depois em 4 partes na longitudinal

Coloque em uma panela média, cubra com água e leve para cozinhar em fogo médio por 20 minutos ou até que esteja macio

Em seguida, escorra toda água, coloque os milhos em uma assadeira média e tempere com sal, páprica e a Deline sabor Milho

Misture bem e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por 15 minutos ou até que esteja levemente dourado

Finalize com o coentro picado e sirva em seguida com o molho de milho picante

Os conteúdos produzidos pelo Arraiá R7 é um oferecimento de Deline.