Forró Caju 2025: Festa Junina de Aracaju promete agitar público; conheça as atrações Evento terá 20 dias de duração e mais de 130 atrações em diversos bairros da capital; confira! Arraiá R7|Do R7 22/05/2025 - 19h05 (Atualizado em 22/05/2025 - 19h05 )

Forró Caju 2025 terá mais de 130 atrações espalhadas na capital sergipana divulgação/Flickr Prefeitura Municipal de Aracaju

O Forró Caju 2025 começa na próxima sexta-feira (30) em Aracaju. Serão 20 dias de festa e mais de 130 atrações espalhadas por sete circuitos em diferentes regiões da cidade.

De acordo com a prefeitura, cerca de 60% da programação é composta por artistas sergipanos. O evento inclui também o Fórum do Forró, espaço dedicado à discussão sobre a relevância do ritmo na cultura brasileira.

Programação completa do Forró Caju 2025

30/5 - Palco Rogério - Praça Fausto Cardoso

Orquestra Sanfônica

Sena

Falamansa

Xote Baião

Irah Caldeira

31/5 - Palco Rogério - Praça Fausto Cardoso

‌



Luiz Paulo

Walter Nogueira

Nando Cordel

Fulô de Mandacaru

Douglas Gavião

1º/6 - Palco Rogério - Praça Fausto Cardoso

Sérgio Lucas

Assisão

Adelmário Coelho

Alcymar Monteiro

Joésia Ramos

4/6 - Palco Clemilda - Augusto Franco

‌



Mimi do Acordeon

Luizinho Calixto

Elba Ramalho

Alceu Valença

Casaca de Couro

5/6 - Palco Clemilda - Augusto Franco

Pedro Lua

Waldonys

Flávio José

Dorgival Dantas

Fábio de Estância

6/6 - Palco Josa - Bugio

‌



Lucas Campelo

Virginia Fontes

Targino Gondim

Santana O Cantador

Luiz Fontineli

7/6 - Palco Josa - Bugio

Joseane dJosa

João da Passarada

Anastácia

Lara Amélia

Tatua O Mensageiro do Forró

8/6 - Palco Josa - Bugio

Thais Nogueira

Trio Nordestino

Geraldo Azevedo

Jorge de Altinho

Jorge Ducci

18/6 - Praça Hilton Lopes - Mercados

Natanzinho Lima

Desejo de Menina

Magníficos

Vitor Fernandes

Luiz Ferraz

19/6 - Praça Hilton Lopes - Mercados

Naldo José

Cícero Oliveira

Cassiane

Tony Allisson

20/6 - Praça Hilton Lopes - Mercados

Solange Almeida

Zé Neto e Cristiano

Fogo na Saia

Maysa Reis

Fernandinha

21/6 - Praça Hilton Lopes - Mercados

Painel de Controle

Diego Victor Hugo

Alma Gêmea

Gil Mendes

Farra de Barão

Erivaldo de Carira

22/6 - Praça Hilton Lopes - Mercados

Barões da Pisadinha

Manu Bahtidão

Ygor Ranieri

Guilherme Dantas

Luciene Melo

Antônio Carlos do Aracaju

23/6 - Praça Hilton Lopes - Mercados

João Gomes

Taty Girl

Danielzinho Jr.

Luanzinho Moraes

Larissa Costa

24/6 - Praça Hilton Lopes - Mercados

Zé Vaqueiro

Manim Vaqueiro

Hugo e Guilherme

Thiago Freitas

Forró Brasil

25/6 - Praça Hilton Lopes - Mercados

Simone Mendes

Devinho Novaes

Mikael Santos

Mariana Fagundes

Baú das Antigas

26/6 - Praça Hilton Lopes - Mercados

Priscila Senna

Mastruz Com Leite

Somos Loucos

Unha Pintada

Ávine Vinny

27/6 - Praça Hilton Lopes - Mercados

Mestrinho

Matheus e Kauan

Marcynho Sensação

Mari Fernandez

Bruno Góis

28/6 - Praça Hilton Lopes - Mercados

Wesley Safadão

Tarcisio Do Acordeon

Limão Com Mel

Leonne O Nobre

Eric Land

Lourinho do Acordeon

29/6 - Praça Hilton Lopes - Mercados

Calcinha Preta

Henry Freitas

Samyra Show

Heitor Costa

Sergival

Mulheres Perdidas