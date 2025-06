Show de João Gomes agita o sábado (7) no Arraiá do Povo 2025 de Sergipe Artista se apresenta no palco montado na Orla da Atalaia, em Aracaju; veja programação completa! Arraiá R7|Do R7 07/06/2025 - 08h05 (Atualizado em 07/06/2025 - 08h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cantor João Gomes se apresenta no Arraiá do Povo 2025 de Sergipe neste sábado (7) reprodução/instagram

Maior fenômeno do piseiro, o cantor João Gomes se apresenta no Arraiá do Povo 2025 de Sergipe nesta sábado (7). Elton Mota, Cavaleiros do Forró, Painel de Controle e Jeanny e Dedé (intervalos) também subirão ao palco montado na Orla da Atalaia, em Aracaju.

Natural de Serrita, município do sertão pernambucano, João Gomes explodiu no cenário musical com o hit “Meu Pedaço de Pecado”, lançado em 2021. Em pouco tempo, ele se tornou um fenômeno nas redes sociais. Inclusive, essa canção foi a mais ouvida do Brasil naquele ano em um serviço de streaming de músicas.

Programação do Arraiá do Povo 2025

7/6 (sábado)

Elton Mota

Cavaleiros do Forró

João Gomes

Painel de Controle

Nos intervalos: Jeanny e Dedé

8/6 (domingo)

‌



Cuscuz com Leite

Henry Freitas

Vitor Fernandes

Nos intervalos: André Novaes

10/6 (terça-feira)

Klessinha

Unha Pintada

Natanzinho Lima

Mikael Santos

Nos intervalos: Rikinho

11/6 (quarta-feira)

‌



Luiz Fontinelle

Toca do Vale

Xand Avião

Léo Foguete

Nos intervalos: Lucas Castro

12/6 (quinta-feira)

Gil Mendes

Mari Fernandes

Luiza Martins

Nos intervalos: Tatah Santana

13/6 (sexta-feira)

‌



Cintura Fina

Ranniery Gomes

Gustavo Mioto

Israel e Rodolfo

Nos intervalos: Dudu Moral

14/6 (sábado)

Ygor Raniere

Ávine Vinny

Matheus Fernandes

Guilherme Dantas

Nos intervalos: Corisko do Trovão

15/6 (domingo)

Brasas do Forró

Ramon e Randinho

Jonas Esticado

Nos intervalos: Franquinho Vaqueiro

17/6 (terça-feira)

Raquel dos Teclados

Silvano Sales

Heitor Costa

Devinho Novaes

Nos intervalos: Alysson Lima

18/6 (quarta-feira)

Skama de Peixe

Batista Lima

Mastruz com Leite

Tuka Veloz

Nos intervalos: Alma Gêmea

19/6 (quinta-feira)

Vitória Freitas

Márcia Fellipe

Taty Girl

Nos intervalos: Vanessa Porto

20/6 (sexta-feira)

Erivaldo de Carira

Jorge de Altinho

Santanna, o Cantador

Geraldo Azevedo

Nos intervalos: Joba

21/6 (sábado)

Leonne O Nobre

Samyra Show

Zezé Di Camargo e Luciano

Flor de Maracujá

Nos intervalos: Thais Nogueira

22/6 (domingo)

Marcelo Balla

Nuzio Medeiros

Tierry Freitas

Fabiano Guimarães

Nos intervalos: Chirles Trindade

23/6 (segunda-feira)

Zé Luis Vaqueiro

Alcymar Monteiro

Leonardo

Zueirões do Forró

Nos intervalos: Igor Ativado

24/6 (terça-feira)

Lourinho do Acordeon

Rey Vaqueiro

Murilo Huff

Mano Walter

Nos intervalos: Banda Forró 10

25/6 (quarta-feira)

Xote Baião

Amado Batista

Bruno e Marrone

João Lacerda

Nos intervalos: Geninho Batalha

26/6 (quinta-feira)

Larissa Costa

Mariana Fagundes

Joelma

Lauana Prado

Nos intervalos: Bia Brasil

27/6 (sexta-feira)

Forró Brasil

Alceu Valença

Adelmário Coelho

Targino Godim

Nos intervalos: Farra de Barão

28/6 (sábado)

As Patricinhas

Magníficos

Raí Saia Rodada

Felipe Amorim

Nos intervalos: Cartas de Tarô

29/6 (domingo)

Mestrinho

Flávio José

Elba Ramalho

Nos intervalos: Jubão

Segundona do Turista na Rua São João

Mais festas no Sergipe

Segundona do Turista na Rua São João: as apresentações da programação na tradicional Rua São João, no bairro Santo Antônio, em Aracaju, têm início no dia 28 de abril até 15 de dezembro. Serão 22 edições ao longo do ano de 2025 com o mais autêntico arrastapé sergipano.

Salva Junina

Dia 28 de maio - Centro de Criatividade

Arrastapé do 18 do Forte

Dias 13 e 14 de junho - Baixa da Cachorrinha - Bairro 18 do Forte

Concurso de Quadrilhas do Arranca Unha

De 17 a 22 de Junho - Centro de Criatividade

Concurso de Quadrilhas do Gonzagão

De 24 a 29 de Junho - no Gonzagão

Temporada de Forró Gonzagão

Nos dias 4 e 5 / 11 e 12 / 18 e 19 / 25 e 26 de julho - no Gonzagão

Os conteúdos produzidos pelo Arraiá R7 é um oferecimento de Deline.