Turistas são recepcionados com forró, quadrilhas juninas e até comida típica no aeroporto de Aracaju Ação de recepção acontecerá até o final de junho na capital sergipana Arraiá R7|Do R7 28/05/2025 - 17h05 (Atualizado em 28/05/2025 - 17h06 )

Turistas são recebidos com quadrilha junina e trio pé de serra no Aeroporto de Aracaju reprodução/TV Atalaia

Os turistas que desembarcaram nesta quarta-feira (28) no Aeroporto Internacional Santa Maria, em Aracaju, foram recebidos com muito forró, com direito a trios pé de serra, quadrilhas juninas e até comida típica.

A ação, que se estenderá até o fim de junho, faz parte do projeto ‘Bem-vindo ao País do Forró’ da prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), em parceria com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio-SE).

A TV Atalaia, afiliada da RECORD em Sergipe, acompanhou essa recepção. Assista: