Veja a relação entre o milho e as festas juninas Grão, um dos principais símbolos das festas do mês de junho, também faz bem para saúde Arraiá R7|Do R7 26/05/2025 - 11h50 (Atualizado em 26/05/2025 - 11h50 )

A espiga de milho com manteiga é uma das opções mais tradicionais em festas juninas

Falta pouco para começar a época de festas juninas! No mês de junho é possível se deliciar com diversos quitutes típicos: milho cozido, curau, pamonha, pipoca, bolo de fubá, canjica e muito mais. Mas você sabe o que todas essas delícias têm em comum? O milho.

Agora você vai entender o porquê desse grão ser tão importante na culinária da época mais gostosa do ano.

Qual a relação entre o milho e a Festa Junina?

Para contar a relação entre o milho e a Festa Junina é preciso voltar no tempo. Tudo começou com agricultores de países como Portugal, Espanha e França que costumavam realizar festas em celebração à chegada da temporada de colheita do trigo.

‌



Essa tradição foi trazida ao Brasil pelos europeus durante o período colonial. Aqui, o trigo foi substituído pelo milho, não apenas pelo tempo parecido de plantio, mas também pela produção dele ser maior no mês de junho em boa parte do país.

Com o passar do tempo, essa celebração à colheita do milho foi recebendo influências de outros povos, como indígena e africano, por exemplo, até se transformar na Festa Junina que conhecemos hoje.

‌



O milho faz bem para a saúde?

O milho é versátil, saboroso e benéfico para a saúde, sim. Segundo especialistas, o grão ajuda no funcionamento do intestino e promove a sensação de saciedade graças às fibras que possui.

Além disso, previne doenças cardíacas, controla o colesterol, fortalece o sistema imunológico e, por ser uma rica fonte de vitaminas, fornece energia e ajuda a controlar o açúcar no sangue.