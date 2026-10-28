Bruno Gissoni é escalado para participação especial em A Ira do Herdeiro Ator está confirmado na série dirigida por Carlos Manga Jr. e escrita por Cristiane Cardoso

Bruno Gissoni grava participação em A Ira do Herdeiro Reprodução/Instagram

Bruno Gissoni está confirmado para uma participação especial em A Ira do Herdeiro, produção da Seriella Productions. Conhecido por seus trabalhos na televisão brasileira o ator passa a integrar o elenco do projeto, com previsão de estreia em 2027 com exibição na RECORD, Disney Plus e no Univer Video.

Bruno Gissoni é nascido no Rio de Janeiro, e construiu uma trajetória de destaque na televisão, no cinema e no teatro. Iniciou sua carreira artística nos palcos, em 2009, com a peça Capitães da Areia, e ganhou projeção nacional em 2010.

‌



Além da atuação, o artista explora outras vertentes da criação audiovisual, com experiências como diretor e roteirista. Com uma carreira marcada pela diversidade de personagens e formatos, Bruno Gissoni segue ampliando sua presença no entretenimento brasileiro.

Sobre a Seriella Productions

A Seriella Productions é uma produtora audiovisual brasileira que cria e desenvolve conteúdos para diferentes formatos e públicos, combinando excelência criativa, grandes narrativas e valores universais. Com sede no Rio de Janeiro e um complexo de 260 mil m², reúne estrutura de grande porte, equipes especializadas e experiência na produção de novelas, séries, documentários e superproduções.

A Ira do Herdeiro tem direção-geral de Carlos Manga Jr. e autoria de Cristiane Cardoso.