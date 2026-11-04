Bruno Gissoni grava participação em A Ira do Herdeiro e comenta conexão com a RECORD: ‘Carinho muito grande’ Ator revela expectativa pela estreia oficial na emissora, e relembra presença na Oficina de Atores com Roberto Bomtempo, em 2010

Bruno Gissoni grava A Ira do Herdeiro e relembra conexão com a RECORD Divulgação/Priscila Nicheli

A Ira do Herdeiro ganha um reforço de peso na reta final das gravações: Bruno Gissoni. O ator grava uma participação especial na série dirigida por Carlos Manga Jr e escrita por Cristiane Cardoso. A superprodução conta a trajetória de Manassés (Nicolas Vargas), o rei mais cruel de Jerusalém.

O site oficial acompanhou, com exclusividade, a preparação e a gravação das cenas de Bruno no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, e conversou com o ator sobre a primeira parceria com a produtora e a futura estreia na RECORD.

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“Eu tenho um carinho muito grande pela emissora. Estava entre as duas paixões da minha adolescência, o futebol e o teatro. E surgiu a Oficina de Atores da RECORD com o Roberto Bomtempo. Com três meses de estudo para se aprofundar no meio de outros atores, e um diretor muito inteligente. Foi ali que entendi que o teatro ia realmente tomar conta da minha vida, foi um divisor de águas na minha carreira”, revela Bruno, que estreou no teatro, com a peça Capitães da Areia, em 2009.

Bruno participou da primeira turma da oficina de atores da RECORD Acervo/RECORD

Bruno confirma que A Ira do Herdeiro é a sua estreia na tela da emissora, e a primeira parceria com a Seriella Productions:

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“Voltar é muito especial, e com um projeto tão épico. Foi onde tudo começou.” (Bruno Gissoni)

A produção marca o reencontro com os diretores Diego e Pablo Muller, com quem já havia trabalhado em outros projetos anteriormente: “É um momento de quase euforia, de algo novo surgindo, que está sendo bem divertido”.

A Ira do Herdeiro é uma série de 20 episódios com autoria de Cristiane Cardoso e direção-geral de Carlos Manga Jr. O projeto tem estreia prevista para 2027 e parceria já confirmada para exibição na Disney+, RECORD e Univer Vídeo.