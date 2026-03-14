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Amor em Ruínas


Bruno Kott mostra look ‘Rio de Janeiro’ nas redes sociais: ‘Regata e shorts de futebol’

Ator é mais um nome confirmado no elenco de Amor em Ruínas

Amor em Ruínas|Do R7

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Bruno Kott diverte com 'outfit' Rio de Janeiro Reprodução/Instagram

No elenco de Amor em Ruínas como Almog, Bruno Kott compartilhou recentemente nas redes sociais seu look para a cidade do Rio de Janeiro.

Na publicação, o ator aparece à beira-mar e descreveu: “Meu ‘outfit’ no ‘rildijanero’ virou camiseta regata e shorts de futebol”.


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Bruno ainda explicou a escolha: “Todo mundo fala que regata é feio, mas não é questão de beleza, meu povo. É questão da pressão baixar e você cair no meio das pedras de tanto calor”.

Confira:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem previsão de estreia ainda neste ano na Univer Vídeo e na RECORD.

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