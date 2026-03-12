Juliana Silveira comemora aniversário no set de Amor em Ruínas: ‘Celebrar a vida’ Atriz dá vida a Reina na série que estreia ainda neste ano

Juliana Silveira celebra aniversário no set de nova série Reprodução/Instagram/Dani Badaró

Juliana Silveira é Reina em Amor em Ruínas. E, em uma publicação nas redes sociais, a atriz surpreendeu os fãs ao revelar que será a primeira vez que uma personagem ‘nascerá’ no dia do seu aniversário.

“Essa semana algo inédito vai acontecer na minha vida”, começou a atriz na legenda da post.

E continuou: “Vou entrar no estúdio mergulhada em Reina — suas dores, vulnerabilidades e a força de uma mulher que aprendeu a sobreviver. 46 anos atravessando medos com coragem. Celebrar a vida também é honrar as cicatrizes. Por que posso falar uma coisa? Não existe sucesso sem cicatriz”.

No evento de boas-vindas da série, Juliana deu detalhes sobre a personagem: “É uma personagem cheia de reviravoltas. Quando você acha que já entendeu a Reina, ela vem e surpreende. Está muito bem escrita”.

Saiba mais:

Com direção-geral de Davi Lacerda e autoria de Cristiane Cardoso, Amor em Ruínas tem previsão de estreia ainda neste ano na Univer Vídeo e na RECORD.