Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Ben-Hur


Guilherme Dellorto está confirmado na superprodução Ben-Hur

Ator vai interpretar o polêmico Antipas na série que prevista para 2026

Ben-Hur|Do R7

  • Google News
Guilherme Dellorto interpreta Antipas em Ben-Hur Divulgação

Guilherme Dellorto é mais um nome confirmado na superprodução Ben-Hur, que tem estreia prevista para 2026. Produzida pela Seriella Productions, a série escrita por Cristiane Cardoso será protagonizada por Vinícius Redd e Pâmela Tomé.

Leia também:

Após dar vida a Salomão durante várias temporadas de Reis, o ator agora, segundo o Blog do Univer Vídeo, vai interpretar o polêmico Antipas.


“Em Ben-Hur, Guilherme Dellorto vem para dar um rosto a Antipas. Lascivo, sagaz e movido por impulsos de grandeza, o tetrarca será sinônimo de contradição”, descreve o anúncio.

Saiba mais:

Fique ligado! A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para 2026 no Univer Vídeo.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.