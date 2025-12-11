Guilherme Dellorto está confirmado na superprodução Ben-Hur Ator vai interpretar o polêmico Antipas na série que prevista para 2026

Guilherme Dellorto interpreta Antipas em Ben-Hur Divulgação

Guilherme Dellorto é mais um nome confirmado na superprodução Ben-Hur, que tem estreia prevista para 2026. Produzida pela Seriella Productions, a série escrita por Cristiane Cardoso será protagonizada por Vinícius Redd e Pâmela Tomé.

Após dar vida a Salomão durante várias temporadas de Reis, o ator agora, segundo o Blog do Univer Vídeo, vai interpretar o polêmico Antipas.

‌



“Em Ben-Hur, Guilherme Dellorto vem para dar um rosto a Antipas. Lascivo, sagaz e movido por impulsos de grandeza, o tetrarca será sinônimo de contradição”, descreve o anúncio.

Saiba mais:

Fique ligado! A superprodução Ben-Hur é escrita por Cristiane Cardoso e tem estreia prevista para 2026 no Univer Vídeo.