Ícone da moda e ‘O Diabo Veste Prada’: conheça a história de Anna Wintour Referência marcante de estilo e comportamento, Wintour anunciou que está se afastando do cargo de editora-chefe da Vogue americana Famosos e TV|Do R7 26/06/2025 - 19h32 (Atualizado em 26/06/2025 - 19h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Seu estilo é marcado pelos eternos óculos escuros e corte de cabelo reto impecável Reprodução/X/@StreetFashion01

Um dos maiores nomes do mundo da moda, Anna Wintour está se afastando do cargo de editora-chefe da Vogue americana após 37 anos no comando da revista. Wintour, de 75 anos, anunciou sua decisão em uma reunião de equipe nesta quinta-feira (26). Seu substituto ainda não foi definido.

A editora iniciou sua carreira na Vogue em 1988, substituindo a ex-editora-chefe Grace Mirabella. Wintour imediatamente começou a reformular a revista e uma de suas primeiras grandes mudanças marcou a história da marca.

Sua primeira capa (a edição de novembro de 1988) apresentou a modelo Michaela Bercu em um par de jeans de US$ 50 (a primeira vez que o jeans estava na capa da Vogue ) com um suéter Christian Lacroix de US$ 10.000 em uma foto divertida e descontraída fotografada por Peter Lindbergh.

Essa estreia inovadora na capa sinalizou outro grande avanço na revista, pelo qual ela seria reconhecida: colocar celebridades na capa. Ela inaugurou uma nova era no design de capas de revistas, que o restante da indústria seguiu.

‌



Desde então, Wintour foi se consolidando como uma força na indústria da moda, com sua presença marcante na primeira fila dos desfiles dos maiores estilistas do mundo.

Sua fama não está apenas nos bastidores da moda. Com seus eternos óculos escuros e corte de cabelo reto impecável, Wintour se tornou ícone de estilo e comportamento.

‌



Anna Wintour has stepped down as Editor in chief at Vogue after 37 years! pic.twitter.com/ha6eX7xGzW — Outlander Magazine (@StreetFashion01) June 26, 2025

‘O Diabo Veste Prada’

Para além do circuito da moda, Wintour ganhou maior notoriedade por ser considerada a inspiração para a personagem Miranda Priestly do livro “O Diabo Veste Prada”, escrito por sua ex-assistente Lauren Weisberger. A escritora retratou uma pessoa intimidadora, de personalidade imponente, que logo foi associada à editora da Vogue. A reputação ganhou ainda mais força com a versão cinematográfica do livro e a interpretação de Meryl Streep no papel de Priestly.

Weisberger disse que se inspirou em histórias que seus amigos da indústria cinematográfica lhe contaram sobre seus chefes, mas essa versão parece não ter convencido a maioria das pessoas. Quando o filme estreou em 2006, Wintour chegou ao cinema vestindo Prada.

‌



Em 2009, ela permitiu que as câmeras entrassem no mundo da Vogue e filmassem o seu dia a dia na produção da “maior edição de setembro” até então. Dessa experiência surgiu o documentário “The September Issue”, que mostrou o cotidiano de Wintour na revista e foi considerado a resposta à imagem que foi criada com “O Diabo Veste Prada”.

Wintour também é conhecida por organizar o Met Gala, um dos eventos de moda mais importantes do mundo, que acontece todo ano em Nova York. O evento, que tem como convidados as maiores celebridades de diferentes áreas, tem como objetivo arrecadar fundos para o The Costume Institute, departamento de moda do Museu Metropolitano de Arte (Met).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5