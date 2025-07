Quem foi Hulk Hogan, ícone da luta livre nos EUA, morto aos 71 anos Além do wrestling, Hogan teve passagens por Hollywood, com destaque para o filme ‘Rocky III’ Famosos e TV|Do R7 24/07/2025 - 17h15 (Atualizado em 24/07/2025 - 17h17 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Hulk Hogan, ícone da luta livre nos EUA, morreu aos 71 anos em Clearwater, Flórida.

Nascido Terry Gene Bollea, ele transformou o wrestling em um evento popular a partir dos anos 1980.

Além do wrestling, Hogan atuou em Hollywood, destacando-se no filme "Rocky III".

Enfrentou controvérsias, como insinuações raciais, e foi ativo em eventos políticos, apoiando Donald Trump em 2024. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Hulk Hogan começou a carreira após abandonar a música e passou a se destacar pela aparência física e carisma Reprodução/X/HulkHogan

Hulk Hogan, um dos nomes mais conhecidos da luta livre profissional nos Estados Unidos, morreu nesta quinta-feira (24) aos 71 anos. Ele foi o principal responsável por transformar o wrestling de um espetáculo de nicho em um evento popular e lucrativo, assistido por milhões em todo o mundo.

Nascido como Terry Gene Bollea em 1953, na Geórgia, Hogan cresceu na Flórida e se interessou pela luta livre nos anos 1970. Começou a carreira após abandonar a música e passou a se destacar pela aparência física e carisma. Com o apelido “Hulk”, em alusão ao herói dos quadrinhos e da TV, e o sobrenome “Hogan”, escolhido por promotores para atrair o público irlandês-americano, ele passou a compor o elenco da então World Wrestling Federation.

Sua ascensão definitiva aconteceu em 1984, quando derrotou o Iron Sheik e conquistou o título mundial da WWF. O auge veio em 1987, quando protagonizou a WrestleMania III, em Michigan, diante de mais de 90 mil pessoas. Na ocasião, Hogan levantou o lutador André the Giant e aplicou um body slam que se tornou símbolo de sua carreira.

Além do wrestling, Hogan teve passagens por Hollywood, com destaque para o filme “Rocky III”, no qual contracenou com Sylvester Stallone. Mais tarde, estrelou produções menores e um reality show ao lado da família, entre 2005 e 2007.

Nos anos 1990, trocou a tradicional vestimenta amarela pela roupa preta ao migrar para a World Championship Wrestling, onde assumiu a persona “Hollywood Hogan” e liderou o grupo Nova Ordem Mundial. Com isso, ganhou novo fôlego na carreira e voltou à WWE, enfrentando nomes como Dwayne “The Rock” Johnson em eventos como a WrestleMania de 2002.

Hogan foi introduzido duas vezes no Hall da Fama da WWE e dizia ser o “Babe Ruth do wrestling”. Ele também ficou marcado por aparições ao lado de figuras da cultura pop, como Mr. T, e por ter protagonizado as primeiras capas da Sports Illustrated dedicadas à luta livre.

Fora dos ringues, Hogan enfrentou controvérsias. Em 2015, foi suspenso da WWE após o vazamento de uma gravação em que usava insultos raciais. Reintegrou-se à organização em 2018. Anos antes, moveu um processo contra o site Gawker após a divulgação de trechos de uma fita íntima. A Justiça decidiu a seu favor, e ele recebeu US$ 100 milhões.

Em 2024, durante a campanha presidencial nos Estados Unidos, Hogan participou da Convenção Nacional Republicana para apoiar Donald Trump. Gritou palavras de incentivo ao então candidato e exibiu uma camiseta de campanha após arrancar a própria camisa, como fazia nos tempos de WWE.

Hulk Hogan foi casado três vezes e teve dois filhos. De acordo com o site TMZ, a lenda da luta livre morreu aos 71 anos em sua casa, em Clearwater, no estado americano da Flórida. A morte foi confirmada pelo agente de Hogan, mas a causa não foi oficialmente divulgada.

