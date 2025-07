Samantha Schmütz celebra volta ao teatro em ‘Dreamgirls’: ‘Me sinto no meu habitat natural’ Elenco do musical conversou com o R7 sobre estreia da superprodução nesta quinta (30) no Teatro Santander Famosos e TV|Maria Cunha 31/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Samantha Schmütz celebra seu retorno ao teatro no musical "Dreamgirls", que estreia no Teatro Santander em São Paulo.

Ela interpreta Lorell Robinson, uma das integrantes do trio fictício The Dreams, abordando os desafios enfrentados por cantoras nos anos 1960 e 1970.

A montagem conta com 25 artistas.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Samantha Schmütz interpreta Lorrell Robinson em ‘Dreamgirls’ Divulgação

“Me sinto tipo quando você vai num safári, sabe? Aí você vê o animal ali, no seu habitat natural, livre, selvagem… Eu tô assim!“, afirma Samantha Schmütz.

A definição da atriz sobre seu retorno aos palcos traduz não só a emoção pessoal, mas também a potência coletiva de Dreamgirls – Em Busca de Um Sonho, musical que estreia nesta quinta-feira (30) no Teatro Santander, em São Paulo. A montagem é a primeira versão brasileira do clássico da Broadway que virou sucesso de bilheteria nos cinemas e rendeu Oscar à adaptação estrelada por Beyoncé e Jennifer Hudson em 2007.

No espetáculo, Samantha interpreta Lorell Robinson, uma das integrantes do trio fictício The Dreams. Ao lado de Letícia Soares (Effie White) e Laura Castro (Deena Jones), ela vive a ascensão e os dilemas de três cantoras afro-americanas que enfrentam os bastidores da indústria musical nos anos 1960 e 1970.

Mesmo em um papel com alívio cômico, Schmütz destaca o equilíbrio entre humor e drama. “Ela [Lorell] também tem o drama dela, né? Porque ela acaba se relacionando com um cara que é casado, e se apaixona mesmo. Depois ela quer mais, só que ele não pode dar. Então, ela tem uns momentos que não são só comédia. Tá muito legal explorar esses dois lados.”

Com 25 anos de carreira, a artista reforça o vínculo afetivo com o teatro musical. “O Gustavo [Barchilon, diretor] falou: ‘Traz esse humor aqui pra Lorell’ — e é um presente mesmo, estar do lado dessas meninas dos sonhos, desse elenco dos sonhos, no teatro dos sonhos. E vai ser um sonho para quem assiste também.”

A montagem brasileira conta com 25 artistas em cena. A direção-geral é de Gustavo Barchilon, que também assina a versão nacional ao lado de Bianca Tadini e Luciano Andrey. A equipe criativa reúne profissionais como Rafa L. (coreografia), Natália Lana (visagismo), Fabinho (figurino) e Gui Leal (direção musical).

“Esse é um espetáculo de sonho — e sonhar hoje em dia é um ato de coragem”, resume Barchilon.

Musical conta a história das The Dreams, trio formado por Effie White, Deena Jones e Lorrell Robinson Divulgação

Toni Garrido: ‘Priorizar e fundamentar essas três personagens’

Inspirado na trajetória de grupos como The Supremes, o espetáculo retrata a era de ouro da soul music e as mudanças da indústria fonográfica, abordando temas como o preço da fama.

Toni Garrido, que interpreta Curtis Taylor Jr., falou sobre o entendimento imediato do propósito do espetáculo: “Estamos todos aqui por causa de um trio chamado The Dream Girls. Todo o nosso elenco, toda a nossa montagem, é pra priorizar e fundamentar essas três personagens, que são as personagens principais.”

Tony Garrido interpreta Curtis Taylor Jr. em 'Dreamgirls' Divulgação

Letícia Soares, que dá vida à intensa Effie White, define sua personagem como “um dos papéis mais desejados da Broadway”. “É muito difícil vocalmente, é um desafio diário. A Effie me ensina a dar poder a mim mesma. Fico emocionada de estar aqui, nesse palco, nesse teatro que ajudei a inaugurar nove anos atrás, agora como protagonista”, completa.

Laura Castro, por sua vez, encara o papel de Deena Jones como uma virada na carreira. “Ela começa como uma menina insegura que quer alcançar lugares inimagináveis e consegue, mas a que custo? Ela se perde no processo de se tornar a mulher mais famosa da época.”

Robson Nunes, que alterna o papel de Curtis com Tony, destaca a complexidade do personagem. “O Curtis é um cara ambicioso, manipulador, mas muito complexo. Foi um desafio construir essa ambiguidade. Tô adorando mostrar esse outro lado no palco.”

Já Reynaldo Machado, que interpreta Jimmy Early, descreve seu personagem como explosivo e livre. “Jimmy é excêntrico, tipo James Brown. Gosto muito de interpretar esse tipo de personagem livre, ousado. Musical é técnica, sim, mas o palco é onde a mágica acontece”.

Um musical que pulsa

Com números musicais eletrizantes, cenário giratório e uma estética que honra a montagem original de 1981, Dreamgirls – Em Busca de Um Sonho transforma o palco em uma viagem vibrante pelo som da Motown.

Para Samantha Schmütz, estar em cena vai além da emoção artística — é um reencontro com suas raízes. “Eu estou muito feliz de voltar pra casa”, resume a atriz.

