Cannes 2025 dá a largada com tapete vermelho e estrelas internacionais

O Festival de Cannes, o mais prestigiado evento do cinema mundial, teve início nesta terça-feira (13), na Riviera Francesa. Direto do tapete vermelho, a correspondente Cris Massuyama trouxe as primeiras imagens do clima elegante que toma conta da cidade, que se transforma durante os dias do festival.

Um dos grandes destaques desta edição é a aguardada aparição do astro Tom Cruise, que deve comparecer ao evento para divulgar seu novo longa, Missão Impossível – O Acerto Final. A superprodução marca mais um capítulo da franquia de ação que consagrou o ator como um dos nomes mais influentes de Hollywood.

Com uma seleção que reúne os principais lançamentos do cinema internacional, o Festival de Cannes segue até o dia 25 de maio, atraindo artistas, diretores e jornalistas do mundo inteiro.

