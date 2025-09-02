Channing Tatum revela lesão no set e mudança de Gambit em ‘Vingadores: Doomsday’
Ator machucou a perna durante as gravações do filme que tem previsão de estreia para dezembro do ano que vem
O ator Channing Tatum revelou em entrevista publicada nesta terça-feira (2) pela Variety que machucou a perna durante as filmagens de Vingadores: Doomsday. Ele teve que ser substituído por um dublê em algumas cenas, entre elas uma luta com o Doutor Destino, papel de Robert Downey Jr..
“Provavelmente estaríamos jogando boliche ou algo assim se eu não estivesse assim”, brincou Tatum com a reportagem da Variety. O ator estava mancando bastante.
Em Vingadores: Doomsday, Tatum volta a dar vida a Gambit, um dos personagens mais queridos dos fãs da Marvel. Mas quem curtiu a presença do herói em Deadpool & Wolverine, pode se preparar. A representação do personagem no novo filme vai ser bem diferente.
A começar pelo sotaque. Gambit é um mutante de Nova Orleans. No filme do Deadpool, o sotaque cajun (falado na região) ficou muito carregado. Quase não dava para entender o que ele falava.
“Não vou fazer um sotaque cajun completo”, revelou Tatum à Variety. “[Os diretores Anthony e Joe Russo] querem que as coisas sejam engraçadas, mas não querem ir totalmente no estilo Deadpool. Eles querem manter o drama e manter tudo bem amarrado. Quando o Gambit fica sério — quando ele tira a máscara de Mardi Gras — as coisas realmente importam”.
Vingadores: Doomsday tem previsão de chegar aos cinemas em dezembro do ano que vem.
