João Rock acontece hoje e reúne diversas gerações O Enigmas do Rock estará acompanhando o evento. Siga as notícias no Instagram no @enigmasdorock Enigmas do Rock|Fabricio MazoccoOpens in new window 14/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/06/2025 - 02h00 )

João Rock de 2024 Fabricio Mazocco

O Festival João Rock, considerado o maior do interior paulista e um dos maiores do país, chega hoje (14/6) em sua 22ª edição ainda mais forte. Na programação: quatro palcos simultâneos e 36 atrações, para todos os gostos e idades.

O Enigmas do Rock estará lá, acompanhando o Festival e levando de forma simultânea as principais atrações e entrevistas. Para acompanhar basta acompanhar no Instagram o @enigmasdorock e depois uma cobertura especial aqui no R7.

Programação 2025 Reprodução

Um dos destaques deste ano é o Baile da Black Music, no Palco Brasil. Para trazer o melhor do soul brasileiro, nomes que fizeram a história da nossa música brasileira como Tony Tornado (isso mesmo, ele estará no palco com seus 95 anos) acompanhado pela Banda do Síndico, que acompanhava o Tim Maia. Também terá Sandra Sá, Cláudio Zoli, Hyldon, Seu Jorge, Farofa Carioca e muito mais. Será histórico!!!

Festival João Rock acontece hoje Internet

Mas tem outros palcos, como o Aquarela, que traz as vozes femininas da nossa música, com vários tons e várias gerações: Zélia Duncan, Vanessa da Mata, Carol Biazin, Ana Cañas e muitas outras.

‌



No palco João Rock, as atrações dividem dois palcos: acabou uma atração, a outra já começa. Lá estarão Rael, Maneva, Cidade Negra com Playing For Change, Natiruts (uma das últimas apresentações antes da banda terminar), Planet Hemp, Nando Reis, Barão Vermelho, Marcelo Falcão e outros. E, claro, o Palco Fortalecendo a Cena.

O Festival acontece em Ribeirão Preto (SP), no Parque Permanente de Exposições, com abertura dos portões às 12h30.

‌



