Sucesso na década de 80, os Inimigos do Rei estão de volta A banda lançará um disco inédito e está ensaiando para shows Enigmas do Rock|Fabricio Mazocco 05/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/07/2025 - 02h00 )

Os Inimigos do Rei estão voltando Reprodução site oficial da banda

Se você é da década de 80, provavelmente já ouviu e cantou em algum lugar a história de uma barata chamada Kafka encontrada na cozinha; ou da Adelaide, a anã Paraguai.

Essas músicas estouraram no país inteiro e a “culpa” de tudo isso é do grupo Inimigos do Rei, criado em 1987. Mas agora eles estão de volta e com muitas novidades, conforme contou Luiz Guilherme e Luiz Nicolau, dois integrantes da banda original junto com Paulinho Moska, Marcelo Marques e Marcus Lyrio, (todos eles originários do grupo vocal Garganta Profunda) Marcelo Crelier e Lourival Franco.

A volta está sendo de forma gradativa. Primeiro foi o marketing digital da banda, principalmente nas redes sociais, vídeos, shows e disco novo. Na verdade não tão novo sim, mas inédito.

Grupo fez grande sucesso no final da década de 80 Reprodução site oficial

“Esse disco foi produzido, finalizado em 1995, mas são músicas inéditas, já com a formação sem o Paulinho Moska (que saiu da banda para seguir carreira solo). São músicas que vieram de um repertório que estava ali, guardadinhas, esperando a hora de vir para o público.”, contou Nicolau.

‌



Com o fim da gravadora que eles fizeram este disco (o terceiro da banda), o álbum nunca foi divulgado. E será agora. São 15 músicas e mais três regravações feitas pela banda recentemente, que são, justamente, os maiores sucessos da banda: Uma barata chamada Kafka, Adelaide e Mamãe Viajandona.

Em paralelo, a banda está entrando em estúdio para ensaiar o repertório do show, que deve ter cerca de 20 músicas, baseado nos três discos da banda. “A banda que estará no palco é praticamente idêntica àquela de 95, depois da saída do Paulinho Moska, mas vai depender um pouco também da agenda de cada um”, explicou Luiz Guilherme.

‌



Aliás, o álbum inédito, que deve ser lançado no segundo semestre, já tem nome: O que nos une é o tesão, que é o título de uma das músicas que está no álbum e que, segundo os integrantes, tem tudo a ver com essa volta.

“O conceito do disco traduz um pouco o motivo da nossa volta. A gente tem essa coisa de gostar de estar no palco, de tocar, de compor. É claro que muitos anos se passaram e a gente continuou a produzir e isso que é o bacana da história”, falou Luiz Nicolau.

‌



Agora é seguir a banda no Instagram e no YouTube (@inimigosdorei), no site e aguardar os próximos passos!

Confira a seguir a entrevista completa:

