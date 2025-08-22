Entenda a treta entre Paola Carosella e Blogueirinha após entrevista polêmica Chef e apresentadora apagaram os registros do encontro nas redes sociais e pararam de se seguir Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/08/2025 - 10h29 (Atualizado em 22/08/2025 - 10h29 ) twitter

Paola Carosella e Blogueirinha pararam se se seguir nas redes sociais Reprodução/Instagram/@blogueirinha

O que era para ser só mais uma entrevista divertida acabou virando um verdadeiro festival de tortas de climão! 🥧

Paola Carosella foi a convidada do “De Frente com Blogueirinha”, exibido nesta segunda-feira (18), e o resultado deu o que falar…

Logo depois da exibição do programa, as duas apagaram todos os registros da entrevista de suas redes sociais. E mais: deixaram de se seguir. O que será que rolou? 👀

Logo no começo, a entrevista já começou a desandar com uma pergunta polêmica: Blogueirinha quis saber se Paola já teve vontade de colocar veneno na comida de alguém que não gosta. A chef ficou visivelmente incomodada e deu um corte daqueles:

‌



“Que horror! Eu não gosto de brincar com comida. Com a comida não se brinca. O único momento que eu fico séria e constrangida é quando alguém imagina se uma pessoa que tem a chance de fazer comida poderia fazer algo desse tipo.”

Mas não parou por aí! Teve alfinetada também quando a apresentadora resolveu brincar com a eterna rivalidade futebolística entre Brasil e Argentina e perguntou se Paola preferia Pelé ou Maradona.

‌



A resposta veio com uma boa dose de ironia: “Nossa, que original. Arrasou. Nunca ninguém me fez essa pergunta”, disse Paola, que ainda completou: “A próxima é perguntar se prefiro Messi ou Neymar? Vocês arrasaram.”

E pra fechar com chave de ouro, Blogueirinha cutucou uma polêmica antiga: o suposto affair entre Paola e Henrique Fogaça, seu ex-colega de bancada no MasterChef.

‌



A chef foi direta, mas também irônica: “Deixa o povo imaginar. Coisa mais linda você ficar imaginando duas pessoas tão lindas, dois corpos tão belos”, começou, antes de esclarecer tudo: “Quem nos conhece de perto sabe que a gente se dá super bem. Para além dos palcos, somos muito amigos, mas não daria certo.”

E agora? Será que essa treta tem volta ou o unfollow foi definitivo? 😬

