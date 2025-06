Maraisa mente e engana fãs ao falar que está casada Cantora anunciou casamento com Fernando Mocó nas redes sociais, mas assessoria afirmou que era só uma brincadeira Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h13 ) twitter

Maraisa mentiu sobre casamento com Fernando Mocó Reprodução/Instagram/@maraisa

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, apareceu toda empolgada nas redes sociais dizendo que tinha se casado com o empresário Fernando Mocó. Fez até vídeo para anunciar, deixando todo mundo chocado com a notícia! Só que não era nada disso… 👀

A assessoria de imprensa da artista tratou logo de desmentir e disse que era só uma brincadeira. Ou seja: ela enganou os fãs e a imprensa!

O relacionamento dos dois, aliás, já é digno de roteiro de série. Eles assumiram o namoro em julho de 2023, noivaram em setembro, marcaram casamento para outubro de 2024, terminaram em julho do mesmo ano e reataram logo depois. Teve mais um término no comecinho deste ano… e, claro, voltaram mais uma vez.

Com tanto vai e vem, fica difícil acompanhar. Agora a dúvida que fica é: da próxima vez que ela disser que casou, a gente acredita ou espera a assessoria confirmar? 😅💍

