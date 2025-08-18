Namorada de Filipe Ret revela ter sofrido abuso sexual na infância: ‘Tive a inocência roubada’ Após assistir à entrevista de Felca sobre exploração infantil, Agatha Sá expôs episódio sofrido quando era criança Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/08/2025 - 12h56 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h56 ) twitter

Agatha Sá revelou ter sido vítima de abuso sexual na infância Reprodução/Instagram/@agathasa

A influenciadora Agatha Sá, conhecida por seu relacionamento com Filipe Ret, chocou seus seguidores no último domingo (17) ao revelar um episódio doloroso do passado: ela foi vítima de abuso sexual na infância.

A confissão veio após assistir a uma entrevista do youtuber Felipe Bressanim, o Felca, que denunciou a adultização de crianças nas redes sociais e expôs casos graves de exploração infantil.

No Instagram, Agatha usou os stories para compartilhar seu relato e levantar a importância de falar sobre isso. “Esse assunto de pedofilia é tão sensível e triste. Eu faço parte das crianças que tiveram a inocência roubada. Não é fácil falar, mas é importante dar voz a isso”, desabafou.

A influenciadora, visivelmente emocionada, contou que nunca teve coragem de se pronunciar antes, pois foi silenciada por quem deveria protegê-la. “Eu nunca tive coragem de falar porque quem me silenciou foi minha própria família. Quem me roubou também. Esse peso não deveria ser meu”.

‌



Agatha também revelou detalhes do abuso: “Dos 4 aos 7 anos, convivi com o abusador. Foi numa aula de educação sexual na escola que descobri que meu tio não estava brincando comigo”.

Em um importante posicionamento, ela destacou a importância do debate e da conscientização nas escolas para proteger outras crianças.

‌



Além disso, Agatha agradeceu ao pai, que a acolheu quando ela finalmente encontrou forças para contar o que sofreu: “Isso fez muita diferença na minha vida”.

Para finalizar, a influenciadora fez um pedido: “Protejam suas crianças. Falem sobre o que não pode acontecer. Isso me salvou. Criança não nasce com maldade”.

