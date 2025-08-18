Bia Miranda se irrita com seguidora após pergunta sobre filhos: ‘Vai mandar fralda?’ Influenciadora não deixou barato e reacendeu a polêmica sobre sua relação com Kaleb e Maysha Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/08/2025 - 10h20 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h20 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Bia Miranda se irritou com uma seguidora que perguntou sobre seus filhos.

A influenciadora respondeu sarcasticamente, citando a possibilidade de receber fraldas e leite.

Ela enfrenta críticas por alegações de negligência e denúncias no Conselho Tutelar.

Bia também disputa a guarda de seu filho Kaleb com o pai, DJ Buarque, em um conflito judicial.

Bia Miranda perdeu a paciência com pergunta sobre os filhos Reprodução/Instagram/@biamiranda

Bia Miranda voltou a causar nas redes sociais e, dessa vez, por um simples comentário que mexeu em uma ferida aberta. Uma seguidora perguntou: “E os filhos, como estão?” 💥

A influenciadora não deixou barato e respondeu na lata: “Vai mandar fralda, querida? Ou leite? Só avisando que o leite dela é carinho, viu. Mas se quiser mandar, eu aceito.”

A resposta afiada reacendeu críticas sobre o comportamento de Bia como mãe. Ela vem sendo constantemente acusada nas redes de negligência e, recentemente, passou a enfrentar denúncias no Conselho Tutelar por supostos maus-tratos à filha, Maysha.

Do outro lado, o filho mais velho da influenciadora, Kaleb, também está no centro de uma disputa: Bia e DJ Buarque, pai do menino, brigam na Justiça pela guarda. 👶

Em janeiro, a vice-campeã de A Fazenda 14 afirmou que foi “enganada” ao assinar um acordo que limitava suas visitas a apenas um fim de semana a cada 15 dias, e disse que estaria sendo impedida de conviver com o filho.

Buarque, por sua vez, negou que esteja impedindo a convivência, mas alegou que não quer Kaleb em um ambiente que considera inadequado — fazendo referência ao ex (ou atual?) namorado de Bia, Gato Preto, com quem ela teve um relacionamento conturbado, cheio de idas e vindas e que ela chegou a denunciar por agressão.

Enquanto isso, a internet segue de olho... e os filhos de Bia continuam no centro da confusão. 🔎

