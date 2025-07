Sheila Mello abre o jogo sobre rumores de rivalidade com Scheila Carvalho Ex-loira do Tchan! nega desentendimento com a ex-companheira de grupo e esclarece mal-entendido Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 04/07/2025 - 11h50 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sheila Mello falou sobre os rumores de rivalidade com Scheila Carvalho Reprodução/Instagram/@sheilamello/@scheilacarvalhooficial

Sheila Mello resolveu abrir o jogo e acabar de vez com os boatos de que teria algum climão com Scheila Carvalho, sua ex-companheira do É o Tchan!.

A eterna loira do Tchan participou do podcast Papagaio Falante e foi direta: “Nunca fui tretada. Inclusive, esse recorte que colocaram é de uma entrevista em que pediram para eu falar de cada integrante do Tchan!. Logo após eu comentar do Jacaré com carinho, perguntaram da Carvalho e eu disse: ‘Não sou tão amiga da Carvalho quanto sou do Jacaré’.”

Segundo Sheila, tudo não passou de um mal-entendido causado por corte maldoso de entrevista.“Cortaram toda essa parte e deixaram só: ‘Eu não sou tão amiga da Carvalho’”, explicou.

Para deixar claro que não tem ranço nenhum, ela ainda mandou uma mensagem à morena do grupo: “Respeito e admiração! Fizemos projetos depois que saímos do Tchan!, e esse projeto dos 30 anos a gente abraça de verdade. Olha o que a gente construiu juntas. Só que as pessoas acham que a gente precisa ser amigas confidentes — isso nunca aconteceu, esse vínculo de amizade.”

‌



Os boatos de rivalidade entre as duas circulam desde 1998, quando Sheila Mello venceu um concurso de TV e entrou para o grupo, substituindo Carla Perez. Na época, muita gente jurava que rolava ciúme e competição nos bastidores. Mas agora ela garante: “Isso nunca existiu.”

E aí, será que a paz reina mesmo ou ainda tem faísca escondida nos bastidores do Tchan? 👀🔥

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.