Chá revelação! Passaia anuncia o sexo do terceiro filho durante A Hora da Venenosa
Apresentador trouxe a esposa e o herdeiro Bruno para dar a boa notícia aos telespectadores
A família vai crescer! A Hora da Venenosa desta sexta (8) presenciou um verdadeiro chá revelação: Eleandro Passaia trouxe a esposa, Bruna, e o filho Bruno para anunciar que será pai novamente. E, claro, teve até a notícia do sexo do bebê que vem por aí, com direito a muita festa. Veja como foi!
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas