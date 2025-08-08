Logo R7.com
Blog da Fabíola Reipert

Chá revelação! Passaia anuncia o sexo do terceiro filho durante A Hora da Venenosa

Apresentador trouxe a esposa e o herdeiro Bruno para dar a boa notícia aos telespectadores

Fabíola Reipert|Do R7

A família vai crescer! A Hora da Venenosa desta sexta (8) presenciou um verdadeiro chá revelação: Eleandro Passaia trouxe a esposa, Bruna, e o filho Bruno para anunciar que será pai novamente. E, claro, teve até a notícia do sexo do bebê que vem por aí, com direito a muita festa. Veja como foi!

  • fabiola-reipert
  • eleandro-passaia
  • a-hora-da-venenosa

