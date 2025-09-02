Ex-peoa de A Fazenda, Ruivinha de Marte engorda 20 quilos e muda de profissão

A Ruivinha de Marte está irreconhecível! A influenciadora digital, que participou de A Fazenda, engordou 20 quilos e, agora, vai apostar no fisiculturismo.

Ela pesava 43 quilos e sofria com críticas pela magreza. Em um ano, Ruivinha mudou totalmente a alimentação e pegou pesado na musculação.

Com o resultado, a influenciadora fez a sua estreia na nova profissão e vai começar a participar de concursos. "Esse ainda não é o 'shape' que vou competir", explicou em vídeo nas redes sociais. Veja como ela ficou!

