Luto na moda: Giorgio Armani morre aos 91 anos

Nesta quinta-feira (4), morreu, aos 91 anos, o estilista italiano Giorgio Armani. Ele foi um dos homens mais ricos do mundo e acumulou uma fortuna de 12 bilhões de dólares, o equivalente a R$ 66 bilhões.

Armani criou um verdadeiro império de luxo com roupas, perfumes, acessórios e até hotéis pelo mundo. No comunicado que anunciou o falecimento do estilista, o texto diz que ele trabalhou e se dedicou à empresa até os seus últimos dias.

Armani não teve filhos, e as cerimônias de despedida acontecerão neste fim de semana em Milão, na Itália.

