Myrian Rios expõe que foi vítima de erro médico em hospital: 'Gravíssimo'

Myrian Rios gravou vídeo e expôs que foi vítima de um erro médico. A atriz e apresentadora foi atendida na emergência de um hospital no Rio de Janeiro e, segundo o médico, estava com infecção urinária e pneumonia. Depois, ela comprou os remédios prescritos na farmácia, mas não contava que as receitas estavam em nome de outra pessoa. "A [outra] mulher deve ter ido para casa com a receita de infecção urinária", supôs Myrian.



