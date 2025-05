Namorado de Sandy é processado por dívida de aluguel de R$ 62 mil

O namorado de Sandy, Pedro Andrade, está sendo processado por uma dívida de R$ 62 mil. O médico tem um apartamento em São Paulo e não teria pagado os débitos de aluguel, condomínio, IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), conta de luz e, ainda, uma multa de rescisão por não cumprir o contrato até o fim. As informações são do jornalista Leo Dias. A Hora da Venenosa procurou Pedro, que não se pronunciou até o momento.



