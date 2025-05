Chocante! Essas celebridades deram o 1º beijo 😘 em frente às câmeras

Chocante! Essas celebridades deram o 1¬ļ beijo ūüėė em frente √†s c√Ęmeras O que era pra ser um marco pessoal, virou entretenimento nacional (ou internacional!) Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 21/05/2025 - 09h34 (Atualizado em 21/05/2025 - 09h34 ) twitter

Fernanda Souza e Giulia Benite deram os seus primeiros beijos em tela Divulgação

Voc√™ se lembra do seu primeiro beijo? Agora imagine esse momento √≠ntimo acontecendo diante de c√Ęmeras, luzes, diretores... e milh√Ķes de pessoas assistindo!

Pois √©, algumas celebridades ‚ÄĒ sim, inclusive algumas das maiores estrelas do Brasil e do mundo ‚ÄĒ perderam o famoso ‚ÄúBV‚ÄĚ justamente no trabalho, em cenas de novelas, s√©ries ou filmes.

O que era pra ser um marco pessoal, virou entretenimento nacional (ou internacional!).

Confira abaixo a lista de famosos que deram o primeiro beijo da vida em cena ‚ÄĒ e em alguns casos, sem nem avisar os pais!

‚ÄĆ



Deborah Secco

A atriz brasileira que hoje esbanja sensualidade come√ßou cedo: seu primeiro beijo foi em Confiss√Ķes de Adolescente, ao lado de Andr√© Gon√ßalves. Ela mesma confessou que pediu para que fosse um beijo de verdade ‚ÄĒ queria fazer bonito na estreia.

Fernanda Souza

A eterna Mili de Chiquititas perdeu o BV aos 13 anos, em cena com Paulo Nigro. Nervosa, contou que se apoiou nas colegas de elenco para encarar o momento.

‚ÄĆ



Isabelle Drummond

Quem v√™ a atriz em pap√©is maduros nem imagina: o primeiro beijo da vida dela foi em Caras e Bocas, aos 10 anos! O parceiro de cena foi Miguel R√īmulo.

Cecília Dassi

A atriz estreou seu beijo na TV em O Beijo do Vampiro, com Kayky Brito, quando tinha só 12 anos. E sim, o título da novela já previa o que vinha por aí.

‚ÄĆ



Giulia Benite

Ainda crian√ßa, a M√īnica dos filmes da turma criada pelo Maur√≠cio de Sousa contou que seu primeiro beijo tamb√©m foi em cena ‚ÄĒ mais uma da gera√ß√£o que trocou o primeiro amor pelo roteiro.

Agora, prepare-se: os astros internacionais que tamb√©m estrearam no beijinho em frente √†s c√Ęmeras.

Kirsten Dunst

Kirsten Dunst beija Brad Pitt em 'Entrevista com o Vampiro' Reprodução

A Mary Jane de Homem-Aranha deu o primeiro beijo da vida em Entrevista com o Vampiro, com ningu√©m menos que Brad Pitt... aos 11 anos! O detalhe? Ela disse que achou nojento e ‚Äúnada rom√Ęntico‚ÄĚ.

Millie Bobby Brown

A Eleven de Stranger Things teve seu primeiro beijo com Finn Wolfhard (Mike) durante uma das cenas da primeira temporada. A atriz revelou que foi estranho, mas que levou com profissionalismo.

Selena Gomez

Selena contou que o primeiro beijo da vida foi em cena com Dylan Sprouse na série Zack & Cody do Disney Channel. O problema? Ela era fã do irmão dele, Cole!

Mila Kunis

A atriz de That ‚Äô70s Show tinha apenas 14 anos quando beijou Ashton Kutcher em cena. Anos depois, os dois virariam um casal de verdade e hoje s√£o casados ‚ÄĒ olha o plot twist!

E aí, já imaginou seu primeiro beijo assim, com

uma galera filmando e milh√Ķes assistindo?

