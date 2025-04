Julia Roberts expõe comportamento tóxico de ex-colega de cena e fãs apontam Hugh Grant Atriz revela que um ator famoso era grosseiro, gritava com a equipe e brigava até com o diretor Keila Jimenez|Keila JimenezOpens in new window 08/04/2025 - 15h36 (Atualizado em 08/04/2025 - 15h36 ) twitter

Um lugar chamado notting hill Divulgação

Um trecho do Late Show está dando o que falar nas redes sociais, e quem ama uma boa comédia romântica vai sentir o baque. Julia Roberts aparece no vídeo reagindo de forma inesperada ao ser perguntada se já trabalhou com alguém que é ruim como ator.

O vídeo, que vem viralizando, acende a luz sobre uma dúvida que paira há anos: por que Julia Roberts nunca mais atuou ao lado de um dos seus companheiros mais marcantes nas telonas?

Julia Roberts comenta que esse tal ator era muito grosseiro com a equipe de produção e gritava com quem estava conversando no set, além de brigar com o diretor, que, de acordo com a atriz, é o cara mais legal do mundo.

E é aí que começa o burburinho. Nas redes sociais, os internautas começaram a ligar os pontos e apontaram um nome: Hugh Grant. O eterno galã britânico dividiu a tela com Julia em ‘Um Lugar Chamado Notting Hill’, um dos maiores clássicos do gênero. Desde então, nunca mais atuaram juntos.

‌



Julia não confirmou nomes, mas a ausência de parcerias entre ela e Hugh desde os anos 90 alimenta as especulações. Seria ele o ator problemático dos bastidores?

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

