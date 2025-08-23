Homem preso com 200kg de cocaína é solto por estar com “pequena quantidade”
“Tráfico privilegiado”: juiz libera preso sem pagar fiança porque “a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada”
Realmente a Brazucolândia não é para amadores! É claro que todo brazucolense que se presa sabe muito bem que aqui a polícia prende e a justiça solta. Mas dessa vez, a coisa é tão absurda que a gente chega a pensar que é piada. Só que não.
Diz a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo que, na última quarta-feira (20), a polícia fazia seu patrulhamento pela Rodovia Castello Branco, em Sorocaba (SP), quando chegou a informação de que havia um carro circulando com drogas. O tal carro passa em alta velocidade e a polícia sai no encalço.
traficante motorista meteu o pé, mas os policiais o alcançaram em Itu (SP). Ao verificarem o porta-malas do fugitivo cidadão, eis que o bandido indivíduo levava nada mais, nada menos do que 244 tijolos de pasta base de cocaína, que correspondem a 200 absurdos quilos quilinhos de droga substância ilícita.
bandido fugitivo traficante cidadão foi preso impedido de seguir viagem e não pode entregar a droga encomendazinha em seu destino: Campos do Jordão. É que a polícia achou que aquilo não estava lá muito certo o conduziu à delegacia de Itu.
traficante fugitivo homem, depois de passar por audiência de custódia, foi liberado pela justiça. O juiz Marcelo Nalesso Salmaso disse que se tratava de “tráfico privilegiado”, pois o bandido réu levava “pequena quantidade de tóxico apreendida”. E disse mais: “a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada”.
O “tráfico privilegiado” reduz a pena de
traficantes condenados por tráfico de drogas comercialização de substâncias proibidas quando ele é réu primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminais e não integra organização criminosa.
traficar comercializar na Brazucolândia deve ser um privilégio porque o criminoso elemento saiu pela porta da frente sem nem ao menos ter de pagar fiança. E viva o livre comércio!
