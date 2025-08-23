Homem preso com 200kg de cocaína é solto por estar com “pequena quantidade” “Tráfico privilegiado”: juiz libera preso sem pagar fiança porque “a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada” Melhor Não Ler|Do R7 23/08/2025 - 15h27 (Atualizado em 23/08/2025 - 15h27 ) twitter

Vai ver era açúcar... Jornal de Brasília

Realmente a Brazucolândia não é para amadores! É claro que todo brazucolense que se presa sabe muito bem que aqui a polícia prende e a justiça solta. Mas dessa vez, a coisa é tão absurda que a gente chega a pensar que é piada. Só que não.

Diz a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo que, na última quarta-feira (20), a polícia fazia seu patrulhamento pela Rodovia Castello Branco, em Sorocaba (SP), quando chegou a informação de que havia um carro circulando com drogas. O tal carro passa em alta velocidade e a polícia sai no encalço.

O traficante motorista meteu o pé, mas os policiais o alcançaram em Itu (SP). Ao verificarem o porta-malas do fugitivo cidadão, eis que o bandido indivíduo levava nada mais, nada menos do que 244 tijolos de pasta base de cocaína, que correspondem a 200 absurdos quilos quilinhos de droga substância ilícita.

O bandido fugitivo traficante cidadão foi preso impedido de seguir viagem e não pode entregar a droga encomendazinha em seu destino: Campos do Jordão. É que a polícia achou que aquilo não estava lá muito certo o conduziu à delegacia de Itu.

‌



Só que o traficante fugitivo homem, depois de passar por audiência de custódia, foi liberado pela justiça. O juiz Marcelo Nalesso Salmaso disse que se tratava de “tráfico privilegiado”, pois o bandido réu levava “pequena quantidade de tóxico apreendida”. E disse mais: “a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada”.

O “tráfico privilegiado” reduz a pena de traficantes condenados por tráfico de drogas comercialização de substâncias proibidas quando ele é réu primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminais e não integra organização criminosa.

‌



Realmente, trafica r comercializar na Brazucolândia deve ser um privilégio porque o criminoso elemento saiu pela porta da frente sem nem ao menos ter de pagar fiança. E viva o livre comércio!

