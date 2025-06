Profecia cumprida: Correios dobram prejuízo no 1º trimestre de 2025 Estatal registra prejuízo de R$ 1,7 bilhão, como profetizado por Mãe Dilmá: “Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta” Melhor Não Ler|Do R7 04/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 04/06/2025 - 21h16 ) twitter

"Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta” Ricardo Stuckert/PR

Nossa “coração valente”, a queridíssima Mãe Dilmá cravou mais uma vez. Incompreendida por muitos ao proferir sentenças ininteligíveis em um primeiro momento, Mãe Dilmá teve mais uma de suas profecias cumpridas.

Dez anos atrás, ela sabiamente afirmou: “Nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta!”

E foi exatamente isso que o governo atual cumpriu com louvor, mais do que dobrando o prejuízo que os Correios apresentaram no mesmo período do ano passado: R$ 1,7 bilhão. Parafraseando nosso mestre-mor, nunca antes na história deste país houve um prejuízo tão retumbante. Pelo menos não desde 2017, quando a série histórica de rombos resultados começou a ser divulgada.

A estatal que é a cara do Brasil, além de ter deixado seus funcionários sem assistência média – dando calotes milionários no plano de saúde desde novembro de 2024 –, passou também a atrasar os salários e até mesmo a deixar faltar materiais básicos nas agências, como fita adesiva e papelão.

‌



Mesmo assim, o governo do amor disse que “a continuidade operacional para 2025 está assegurada”. Viram só como os Correios precisam continuar sendo estatal? Afinal de contas, nenhuma empresa privada tem o privilégio de esmerilhar dinheiro e depois cobrir o rombo às custas dos contribuintes. Só mesmo uma estatal pode continuar operando mesmo sendo extremamente mal administrada. Viva a Brazucolândia!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.