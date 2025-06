Se Israel atacar o inferno, os idiotas úteis defenderão o diabo Se há uma coisa que jamais faltará no mundo são idiotas úteis, por isso, faça o teste para saber se está rodeado por eles Melhor Não Ler|Do R7 26/06/2025 - 16h32 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h32 ) twitter

A legenda foi suprimida por aconselhamento legal Reprodução/ Flickr

Aqui vai um teste rápido, mas muito eficiente, para que você descubra se vive cercado de idiotas úteis. Para cada resposta “sim”, marque um ponto:

Você está rodeado de pessoas que…

…reproduzem discursos ideológicos prontos, acreditando que são progressista revolucionário?

… não têm senso crítico e nem conhecimento aprofundado do que defendem?

‌



… não têm ideia das consequências de apoiar países que espancam, prendem e matam gays, mulheres e qualquer pessoa de seu próprio povo que se rebelar contra seus regimes tiranos?

… não se tocam que um país que investe pesado em bombas atômicas pode atacar qualquer lugar do mundo, inclusive o local onde vivem?

‌



… não percebem que seus manipuladores fazem exatamente o contrário do que dizem e que acusam os outros de fazerem o que eles fazem?

Qualquer resultado superior a um ponto significa que há idiotas úteis ao seu redor. E não adianta tentar avisar o óbvio, como: sua utilidade momentânea ficará obsoleta tão logo as políticas autoritárias e populistas – que ele ajudou – tomarem o poder. Também será inútil dizer que eles serão os primeiros a serem descartados e perseguidos quando não servirem mais aos interesses de seus manipuladores. Afinal, eles são idiotas. Só que agora, inúteis.

‌



Os idiotas úteis aprendem a odiar coisas que não sabem o que são, pessoas que não sabem quem são e lugares que não sabem nem sequer apontar a localização em um mapa. São como cachorros raivosos que mordem a mão de quem os alimentam, enquanto deitam-se aos pés daqueles que os chutam.

É o que pessoas de uma certa comunidade fazem ao defenderem a Palestina e o Irã – países que as odeiam suficientemente para prendê-las e matá-las sem pestanejar. E tudo isso só porque foram adestradas a odiar Israel.

E assim, terminamos com a frase que começamos: se Israel atacar o inferno, os idiotas úteis defenderão o diabo.

