Com turnê italiana no horizonte, Jova lança 'Happy End', single que une indie pop e disco setentista Entre grooves setentistas e estética indie, Jova apresenta uma faixa que aposta na leveza e na conexão direta com o público. Musikorama|Rodrigo d'Sales 14/07/2025 - 02h00

Jova se prepara para levar o indie carioca para a Itália Reprodução/Instagram/@eusoujova

Com uma trajetória que se equilibra entre o design e a música, o cantor e ilustrador Jova apresenta seu novo single, “Happy End” — uma faixa que explora de forma leve e animada, a fusão do indie pop contemporâneo e com a disco music dos anos 70.

A música enaltece o momento atual de sua jornada, marcada por uma atuação independente consistente, colaborações relevantes e a consolidação de um universo artístico próprio. O lançamento chega em um momento estratégico de internacionalização de sua carreira — Jova se apresentará no Indieponente Festival em Camporosso, na Itália.

Produzida com clareza estética e direção musical bem resolvida, “Happy End” oferece uma boa experiência à primeira audição: leve e dançante. A base rítmica aposta em um beat auto astral, com groove e arranjos aos moldes do soul funk 70’s. O destaque vai para o contra-baixo, com frases marcantes que sustentam a pulsação dançante. Jova inova seu catálago ao apresentar seu lado Barry White, com timbres graves que reforçam o tom descontraído e divertido da faixa.

“Happy End” não ambiciona densidade poética — e justamente por isso funciona. Versos como “Num happy end com você, tomando banho de chuva” e “Fiquei com as costas travadas de tanto borbulhar”, escapam dos lugares-comuns e contribuem para a autenticidade de Jova.

Jova aposta no minimalismo e traços divertidos para ilustrar Happy End Reprodução/Instagram/@eusoujova

A capa e o visualizer refletem a proposta da música ao apostar em um minimalismo bem resolvido: duas cores, traços simples e a representação direta de um flerte entre duas pessoas, sem rodeios. Essa coerência entre som e imagem reforça o percurso artístico de Jova, cuja formação em design influencia diretamente sua linguagem visual e musical. Sua inteligência em manter uma comunicação clara e eficaz com seu público o levou a co-fundar a Sandwiche, plataforma digital voltada a melhorar a interação de artistas e influenciadores com seus públicos.

“Happy End” é, portanto, uma peça sólida dentro do catálogo de Jova. Sua estrutura em blocos que se repetem, favorece a familiarização logo à primeira ouvida, um forte apelo para performar bem ao vivo e no consumo em playlists. Sua leveza rítmica e imagética contribuem para um posicionamento cada vez mais sólido no cenário indie nacional.

A discografia de Jova está disponível nas principais plataformas de streaming. “Happy End” está em na playlist Indie Sunset Party da Radar Musikorama que você confere logo após o vídeo.

Jova - @eusoujova

Rodrigo "Digão" d'Sales - @digaomusik

Musikorama - @musikoramamusic

