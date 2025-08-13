Como é o chá queridinho de Gisele Bündchen que alivia gases, inchaços e acalma Segundo especialistas, infusão atua no sistema nervoso e contribui para a redução de ansiedade Viva a Vida|Do R7 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gisele Bündchen consome chá de erva-cidreira para relaxar e melhorar a digestão.

A mistura com camomila é bebida à noite e ajuda a aliviar sintomas de resfriados.

O chá é rico em compostos que reduzem ansiedade, estresse e insônia.

Uma xícara diária pode oferecer benefícios significativos e possui efeito antioxidante. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gisele Bündchen recomendou o chá nas redes sociais Reprodução/Instagram

Gisele Bündchen incluiu o chá de erva-cidreira na rotina diária e afirma que a bebida ajuda a relaxar e a melhorar a digestão. A modelo costuma combinar a erva com camomila e beber a infusão à noite, antes de dormir. Ela já revelou que também consome a mistura para aliviar sintomas de resfriados e acalmar após as refeições.

“Adoro chás porque sempre me fazem bem. Eles podem ajudar na digestão depois do almoço, a acalmar e, se você estiver resfriado, são incríveis”, disse em uma publicação nas redes sociais.

O chá de erva-cidreira, também chamado de melissa, é conhecido por suas propriedades relaxantes. Segundo especialistas, é rico em compostos como citronelal, geraniol e taninos, que atuam no sistema nervoso e contribuem para a redução de ansiedade, estresse e insônia. A infusão também auxilia no alívio de gases e do inchaço abdominal.

Estudos indicam que uma xícara por dia já pode trazer benefícios significativos. Além da ação calmante, o chá possui efeito antioxidante, que ajuda a combater radicais livres e a retardar o envelhecimento precoce.

