Como é o chá queridinho de Gisele Bündchen que alivia gases, inchaços e acalma
Segundo especialistas, infusão atua no sistema nervoso e contribui para a redução de ansiedade
Gisele Bündchen incluiu o chá de erva-cidreira na rotina diária e afirma que a bebida ajuda a relaxar e a melhorar a digestão. A modelo costuma combinar a erva com camomila e beber a infusão à noite, antes de dormir. Ela já revelou que também consome a mistura para aliviar sintomas de resfriados e acalmar após as refeições.
“Adoro chás porque sempre me fazem bem. Eles podem ajudar na digestão depois do almoço, a acalmar e, se você estiver resfriado, são incríveis”, disse em uma publicação nas redes sociais.
O chá de erva-cidreira, também chamado de melissa, é conhecido por suas propriedades relaxantes. Segundo especialistas, é rico em compostos como citronelal, geraniol e taninos, que atuam no sistema nervoso e contribuem para a redução de ansiedade, estresse e insônia. A infusão também auxilia no alívio de gases e do inchaço abdominal.
Estudos indicam que uma xícara por dia já pode trazer benefícios significativos. Além da ação calmante, o chá possui efeito antioxidante, que ajuda a combater radicais livres e a retardar o envelhecimento precoce.
