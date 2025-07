Dia da Lasanha: celebração de camadas e sabores Como um prato romano se transformou no queridinho das mesas brasileiras Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 29/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h00 ) twitter

Lasanha trufada gratinada do Fahrenheit Rodolfo Regini

Hoje, 29 de julho, celebramos o Dia da Lasanha, uma data que ganhou o mundo depois de ser instituída informalmente nos Estados Unidos. A história da lasanha é tão rica quanto suas camadas.

Sua história vem do século 3º, com possíveis origens gregas em uma massa chamada “laganon”. A própria palavra “lasanha” vem do grego “lasanon”, que significa “pote de quatro”, referência ao recipiente usado no preparo. Os romanos adotaram o termo como “lasanum”, e os italianos o transformaram na palavra que conhecemos hoje.

Por incrível que pareça, as primeiras lasanhas eram bem diferentes do que conhecemos. No século 13, quando teve seu primeiro registro em livro, era feita apenas com queijos e temperos intercalados entre folhas de massa. O famoso molho de tomate só apareceu cerca de 300 anos depois! Isso porque o tomate chegou à Europa no século 16, mas só se popularizou na Itália no século 19.

A versão mais próxima da nossa lasanha atual nasceu em Bolonha, no século 19. A tradicional Lasagne alla Bolognese tem até sua receita oficialmente registrada na Câmara de Comércio de Bologna desde 1982 e é patrimônio gastronômico protegido.

No Brasil, a lasanha chegou no final do século 19 com os imigrantes italianos e rapidamente se adaptou ao nosso paladar. Aqui, ela ganhou ingredientes tipicamente brasileiros: carne seca, frango desfiado, linguiça e, claro, o presunto, que se tornou praticamente obrigatório em nossas lasanhas, algo que seria impensável na versão italiana tradicional.

Hoje, a lasanha é um dos pratos mais populares da culinária brasileira, tanto dentro de casa como em restaurantes. Sua versatilidade permite infinitas variações: vegetariana, de frutos do mar, de frango, ou mesmo substituindo a massa tradicional por fatias de berinjela, ou abobrinha.

Para mim, o único problema da lasanha é que eu não consigo fazer pouco. Sempre rende uma travessa enorme ou, às vezes, mais que uma!

Dicas para uma lasanha perfeita

Massa fina : se for bem fina, não precisa pré-cozinhar, já que ela vai cozinhar no próprio molho no forno. A massa seca pode ir direto no molho, sem cozinhar antes.

: se for bem fina, não precisa pré-cozinhar, já que ela vai cozinhar no próprio molho no forno. A massa seca pode ir direto no molho, sem cozinhar antes. Massa grossa : cozinhe por menos tempo que o indicado na embalagem para não ficar mole demais.

: cozinhe por menos tempo que o indicado na embalagem para não ficar mole demais. Queijo : prefira sempre ralado ou picado, e tipos mais secos para facilitar o corte

: prefira sempre ralado ou picado, e tipos mais secos para facilitar o corte Presunto : coloque bem picado ou até moído para não ficar dançando e desmontar a lasanha na hora de servir.

: coloque bem picado ou até moído para não ficar dançando e desmontar a lasanha na hora de servir. Cobertura: finalize com molho de tomate e uma farofa de parmesão com pão torrado para aquela casquinha dourada irresistível.

Veja 8 receitas de lasanha neste link.

ONDE COMER LASANHA EM SÃO PAULO

Cantina Piovanelli

Prato: Lasanha (R$80)Descrição: Tradicional receita italiana à risca, com molho bolonhesa gratinada. Instagram: @cantinapiovanelli

Confraria do Sabor

Prato: Lasanha (R$115,10) Descrição: Ragu de rabada e agrião, assinatura do chef Fernando Couto. Instagram: @restauranteconfrariadosabor

Elea Forneria

Prato: Lasagna com pancetta curada, queijo tulha, cogumelos e compota de tomates entre camadas de pasta fresca e fonduta de gorgonzola (R$81) Descrição: Criação autoral do chef Enrico Villela, clássica revisitadíssima. Instagram: @eleaforneria

Fahrenheit

Prato: Lasanha Trufada (R$93) Descrição: Creme de cogumelos, molho bechamel e trufas, gratinada antes de servir. Instagram: @fahrenheit.jk

Far Niente

Prato: Lazanha Far Niente (R$90) Descrição: Costela com molho metade roti, metade grana padano. Instagram: @farnientesp

Grotta Cucina

Prato: Pisa – lasagna al ragu de carnes, bechamel, Parmigiano Reggiano, fonduta de manteiga de trufa branca artesanal e demi‑glace (R$97) Descrição: Assinada pelo chef Daniel Ricciardi, une técnicas internacionais à emoção de servir. Instagram: @grottacucina

Il Pastaio

Prato: Lasanha com tiras de filé mignon e queijo brie (R$178,00) Descrição: Massa artesanal com generosas camadas de recheio, combinação de suculência e cremosidade. Instagram: @ilpastaio_rotisserie

Manduque Massas

Pratos:

Lasanha de Ossobuco (R$72)

Versões de cogumelos, bolonhesa e de queijo. Descrição: Gastronomia italiana com opções semanais; funciona também como empório de pratos prontos congelados. Instagram: @manduque.massas

Marena Cucina

Prato: Lasagna al Ragù (R$115) Descrição: Massa de espinafre com ragu napolitano, inspirada na Puglia. Instagram: @marenacucina

Osteria Nonna Rosa

Prato: Lasagna Della Rosa (R$87) Descrição: Receita clássica de lasanha à bolonhesa, em ambiente acolhedor. Instagram: @osterianonnarosa

Paris 6

Prato: Lasagne Maison à la Bolognaise (R$82) Descrição: Massa artesanal, camadas de molho bolonhesa cozido lentamente, fatias de queijo brie e queijo emmental gratinado. Instagram: @paris_6

Tartuferia San Paolo

Prato: Lasagna Bolognese (R$104) Descrição: Massa fresca com molho bolonhesa e fonduta de parmesão, em casa premiada pela GoWhere e Jovem Pan. Instagram: @tartuferiaoficial

Trintaeum

Prato: Lasanha pinga e frita (R$85) Descrição: Massa artesanal com fubá, recheio de frango pinga e frita, queijo e creme de milho. Instagram: @trintaeumrestaurante

Vinheria Percussi

Pratos:

Lasagne alla Bolognese (R$80) – lâminas de massa fresca artesanal entremeadas com bechamel e um rico ragu de carne bovina com tomate.

Lasagne di baccalà (R$89) – lâminas de massa fresca artesanal entremeadas com bechamel, lascas de bacalhau, tomate e azeitonas pretas.

Lasagne di funghi (R$89) – lâminas de massa fresca artesanal entremeadas com bechamel e mix de cogumelos. Instagram: @vinheriapercussi

ONDE COMER LASANHA NO RIO DE JANEIRO

Eme

Prato: Lasanha Bolonhesa (R$ 79,50) Descrição: clássica lasanha preparada com técnicas tradicionais da culinária italiana. Instagram: @eme_arteegastro

Oggi

Prato: Afrágola (R$ 64) Descrição: lasanha bolonhesa feita segundo a receita original registrada na Câmara de Comércio de Bologna; o ragu de carne cozinha lentamente por mais de 4 horas, garantindo sabor autêntico e textura perfeita. Instagram: @oggipizzanapoletana

Spesso

Prato: Lasagne Sfogliate al Forno (R$ 62,90) Descrição: lasanha artesanal com bechamel e roti, preparada com ingredientes importados da Itália e seguindo receitas tradicionais. Instagram: @spesso.rio

Tutto Nhoque

Pratos:

Lasagne al Vulcano de Costela (R$ 64): costela bovina cozida na própria marinada, creme de queijo gruyère e crispy de panceta.

costela bovina cozida na própria marinada, creme de queijo gruyère e crispy de panceta. Lasagne al Vulcano Bolonhesa (R$ 62): molho bolonhesa de carnes bovina e suína, massa fresca e sabor clássico. Instagram: @tuttonhoque

