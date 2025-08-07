Jovem de 25 anos vence programa da Nestlé e ganha curso na Le Cordon Bleu e na Escola Laurent Suaudeau Eu participei da votação do projeto Yocuta 2025, em São Paulo, para escolher jovens que ganham cursos em escolas renomadas Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 07/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/08/2025 - 02h00 ) twitter

Letícia Fidelis Pereira, vencedora da 12ª edição do programa Yocuta (Young Culinary Talents - Jovens Talentos Culinários), da Nestlé Professional, com Guilherme Quero Matias, Maria Carolina Santos Lacerda, acompanhados de Lucianne Fraga, da Nestlé Professional, e do chef Laurent Suaudeau

A gastronomia brasileira ganhou novos jovens talentos. Letícia Fidelis Pereira, de 25 anos, foi a vencedora da 12ª edição do programa Yocuta (Young Culinary Talents - Jovens Talentos Culinários), da Nestlé Professional. Completando o pódio, Guilherme Quero Matias, de 26 anos, ficou em segundo lugar, e Maria Carolina Santos Lacerda, de 27 anos, conquistou a terceira posição.

E eu posso dizer que participei deliciosa e orgulhosamente deste projeto. Fui convidada pela Nestlé para ser jurada na última sexta-feira (01/08) deste programa incrível. Foi uma noite única na Escola Laurent Suaudeau.

O programa, que é referência mundial da Nestlé Professional, registrou neste ano um recorde de inscrições: 1.638 jovens se candidataram às vagas gratuitas. Destes, 80 foram selecionados para a fase presencial, sendo 40 em São Paulo e 40 no Rio de Janeiro.

A história de Letícia com a gastronomia começou na adolescência, em 2014, quando precisou ajudar a família em dificuldades financeiras. “Desde adolescente eu gostava de inventar pratos, fazer doces e comecei a vender trufas na escola para ajudar a complementar a renda de casa”, conta a vencedora, que trabalhava em um salão de beleza durante o dia e estudava à noite.

O momento que mais a marcou aconteceu aos 12 anos, quando decidiu fazer gnocchi caseiro no Natal. “Fui fazendo a olho mesmo, fiz o molho fresco de tomates e o gnocchi de batata e mandioquinha, que coincidentemente foi o meu gnocchi da final, escolhido especialmente por me trazer essa lembrança tão feliz”, relembra.

Letícia soube do programa Yocuta por meio de uma culinarista da Nestlé durante uma aula na Loja Santo Antônio, no Tatuapé (São Paulo). “Me inscrevi sem expectativas, mas com vontade de tentar, pois já que eu havia pedido demissão do emprego para seguir o meu sonho. Por que não abraçar todas as oportunidades que aparecessem?”, conta ela.

A final aconteceu na renomada Escola Laurent Suaudeau, onde 12 jovens chefs prepararam um cardápio completo para 24 jurados _euzinha entre eles. Todos precisavam reproduzir um mesmo prato: pato com um molho, nhoque, cogumelo portobelo e um legume de guarnição. Podiam variar no molho, no tipo do nhoque e no legume de guarnição. O doce era livre. Sim, é isso mesmo que você está calculando: comi 12 fatias de pato e um monte de outras coisas!

Letícia elaborou um prato principal com pato marinado com laranja e ervas, gnocchi de mandioquinha e batata, e cogumelo portobello servido de duas formas. Como sobremesa, criou uma mousse crocante de chocolate meio amargo com mix de nuts, espuma de café e gel de frutas vermelhas. “Confesso que, ao ser anunciada vencedora, eu não acreditei. Tinha participantes muito experientes”, conta emocionada.

José Argolo, diretor-executivo de negócios para a Nestlé Professional, destaca a evolução do programa: “A cada edição, a Nestlé percebe o impacto que o Yocuta gera na vida desses jovens e ficamos muito felizes em perceber a quantidade de talentos promissores que contribuímos para capacitar”.

A edição 2025 trouxe importantes inovações. O conteúdo online foi ampliado de 30 para mais de 50 horas, distribuídas em 14 módulos que incluem técnicas culinárias, empreendedorismo, criação de currículos e, pela primeira vez, aulas sobre segurança alimentar e desperdício de alimentos.

Essa novidade surgiu de uma parceria inédita com a ONG Gastromotiva, realizada pela Fundação Nestlé. “A parceria permitiu uma conexão entre nossos objetivos de transformação da realidade de jovens com o desenvolvimento de uma cozinha mais consciente, sem desperdícios e com propósito social”, explica Argolo.

O programa mantém seu foco em jovens de escolas públicas e em situação de vulnerabilidade social. Todo o conteúdo foi estruturado para ser inclusivo, podendo ser acessado tanto por computador quanto pelo WhatsApp, garantindo que qualquer pessoa com celular e internet possa concluir os módulos.

“Entendemos que para ingressar na gastronomia os jovens precisam de um apoio inicial e o Yocuta se coloca como uma alavanca para que avancem no segmento”, ressalta o executivo da Nestlé.

Os premiações que abrem portas

Os três primeiros colocados receberão cursos na Le Cordon Bleu São Paulo: cinco dias para Letícia, dois para Guilherme e um para Maria Carolina. Todos também ganharão capacitação na Carpigiani Gelato University. Os 12 finalistas foram premiados com uma semana de curso na Escola Laurent Suaudeau e um curso de panificação na Prática.

Letícia mal consegue conter a empolgação: “Estou extasiada com a notícia do curso na Le Cordon Bleu. Era um sonho muito distante que graças ao Yocuta se tornará realidade. Irei aproveitar todos os cursos para alavancar minha carreira”.

Conexão com o mercado de trabalho

Um diferencial do programa é a plataforma Conecta, que disponibiliza os currículos dos participantes para empresas parceiras. Na edição de 2024, dois finalistas foram imediatamente contratados pela Escola Laurent Suaudeau, e participantes de edições anteriores hoje trabalham em restaurantes renomados como o Fasano ou lideram seus próprios negócios.

“Os setores mais demandantes costumam ser restaurantes, panificadoras, confeitarias e cozinhas de hotéis”, explica Argolo sobre as oportunidades geradas pelo programa.

Expansão e futuro

O Yocuta já teve finais em outras capitais como Porto Alegre e Fortaleza, e retornou ao Rio de Janeiro em 2025. “Atualmente, estamos em processo de análise de viabilidade para implementação das etapas presenciais em outras localidades para as próximas edições”, adianta o executivo.

O programa, que faz parte da Iniciativa pelos Jovens da Nestlé, cujo objetivo é ajudar dez milhões de jovens em todo o mundo a ter acesso a oportunidades de trabalho até 2030 - já impactou mais de 4.000 jovens brasileiros em 12 edições.

A próxima fase do programa acontecerá no Rio de Janeiro, no Refeitório Gastromotiva, que oferece cerca de 100 refeições diárias para a população em situação de rua, reforçando o propósito social da iniciativa.

