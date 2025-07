Mindful eating é a tendência que promete transformar suas refeições Prática da atenção plena é recomendada por especialistas e ajuda a ter uma alimentação mais saudável Aprendiz de Cozinheira|Aline SordiliOpens in new window 08/07/2025 - 22h51 (Atualizado em 08/07/2025 - 22h55 ) twitter

João Motarelli, nutricionista, e Gisele Pavin, head de Nutrição, Saúde e Bem-Estar da Nestlé Brasil Divulgação

Nessa semana, a Nestlé apresentou o conceito de mindful eating, que é a atenção plena durante o momento que você come. Não sei se todo mundo sabe, mas eu tenho uma especialização que um dos pilares é a atenção plena. Confesso que é bem difícil, mas é fundamental praticar e prestar atenção.

Quantas vezes você se pegou comendo rapidamente enquanto mexia no celular, assistia TV ou pensava na próxima tarefa do dia? Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente isso acontece com mais frequência do que gostaria de admitir. Eu tenho o péssimo hábito de comer enquanto vejo televisão, na mesa do computador ou ainda comer de pé, na cozinha, enquanto cozinho ou arrumo as coisas ao meu redor.

Uma pesquisa recente realizada pela Nestlé com 2 mil brasileiros revelou algo alarmante: apesar de 75% das pessoas reconhecerem que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, dedicam apenas 17 minutos a esse momento. Pior ainda: 68% fazem essa refeição enquanto olham o celular ou notebook.

“Comer é, além de uma necessidade fisiológica, um ato de presença, conexão e prazer. Em um cenário em que saúde mental, bem-estar e escolhas alimentares conscientes ganham cada vez mais relevância, práticas como o mindful eating têm destaque porque promovem uma relação equilibrada com os alimentos”, explica Gisele Pavin, head de Nutrição, Saúde e Bem-Estar da Nestlé Brasil.

E qual é o resultado dessa atitude desatenta com o momento da refeição? Ingestão excessiva de calorias, problemas digestivos e uma relação distorcida com a comida. É aqui que entra o mindful eating, uma prática que pode revolucionar não apenas como comemos, mas como nos relacionamos com a comida.

Mindful eating, ou “comer com atenção plena”, é muito mais do que uma tendência bem-estar. É uma abordagem científica que nos convida a estar totalmente presentes durante as refeições, respeitando nossos sinais internos e saboreando cada mordida com consciência.

Como explica o nutricionista João Motarelli, especialista no assunto: “A desatenção impacta a nossa rotina, somos inundados por informações dicotômicas sobre os alimentos, mas na verdade deveríamos aprender a nos relacionar com a comida.”

Por que praticar o mindfull eating?

O mindful eating vai além de uma simples técnica de alimentação. Estudos mostram que essa prática pode:

Auxiliar no tratamento de compulsões alimentares

Beneficiar pessoas com diabetes e obesidade

Reduzir a ansiedade relacionada à comida

Melhorar a digestão

Aumentar a satisfação com as refeições

Promover escolhas alimentares mais conscientes

3 passos para começar o mindful eating

1. Esteja presente

Durante as refeições, elimine todas as distrações. Nada de celular, TV ou computador. Concentre-se apenas no momento presente e permita que seus sentidos guiem a experiência. Sua comida merece sua atenção total.

2. Observe o alimento

Antes de dar a primeira mordida, explore a textura, o cheiro e a aparência dos alimentos. Observe as cores, a forma, o vapor que sobe do prato quente. Essa observação ajuda a criar uma conexão mais profunda com o que você está prestes a consumir.

3. Mastigue devagar

Perceba os sabores se desenvolvendo na sua boca. Sinta a textura mudando conforme você mastiga. Essa prática simples aumenta a satisfação, facilita a digestão e promove escolhas mais conscientes.

Lembrem-se: comer é, além de uma necessidade fisiológica, um ato de presença, conexão e prazer. Em um mundo que nos incentiva a fazer tudo rapidamente, escolher desacelerar durante as refeições é um ato revolucionário de autocuidado.

Que tal experimentar? Na próxima refeição, desligue o celular, sente-se confortavelmente e permita-se realmente saborear cada mordida. Sua mente e seu corpo vão agradecer.

