7 maneiras divertidas e saudáveis ​​de comemorar o Dia das Mães

O Dia das Mães é uma oportunidade valiosa para homenagear as mulheres extraordinárias que moldam nossas vidas. Embora flores e brunches continuem sendo gestos clássicos, muitas vezes o presente mais significativo é o tempo de qualidade e, melhor ainda, quando esse tempo é passado ao ar livre, cultivando saúde e bem-estar.

Se sua mãe é daquelas que adoram se manter ativas, explorar novos cenários ou simplesmente respirar ar puro, há inúmeras maneiras de tornar esse dia especial e saudável. Uma caminhada à beira-mar, um passeio de bicicleta pelo parque, um piquenique com alimentos naturais ou até uma prática de ioga ao ar livre são formas simples e poderosas de celebrar o cuidado, o vínculo e a vitalidade.

Mais do que um presente, ofereça uma experiência! O bem-estar compartilhado é uma lembrança que dura muito mais que qualquer embrulho bonito ou roupa de grife.

Especialistas em saúde e comportamento afirmam que experiências ao ar livre e momentos de conexão emocional são formas poderosas de fortalecer vínculos e cuidar da saúde física e mental. “A combinação de movimento, natureza e presença genuína tem impactos diretos no humor, na redução do estresse e na qualidade das relações”, afirma a psicóloga e terapeuta corporal Mariana Freitas, especialista em bem-estar integrativo.

Ela explica que momentos compartilhados ao ar livre, como uma caminhada tranquila, um piquenique com alimentos naturais ou uma prática de meditação em dupla, têm potencial terapêutico. “Essas experiências ativam a liberação de neurotransmissores ligados ao prazer e ao afeto, como a ocitocina e a serotonina. É um presente que se sente no corpo e na alma”, diz.

Para eternizar este domingo, 11 de maio de 2025, escolha pelo menos uma destas sete sugestões divertidas e saudáveis para comemorar essa data especial:

1. Café da manhã saudável na cama:

Comece o dia surpreendendo sua mãe com um café da manhã leve e nutritivo. Frutas frescas, sucos naturais, pães e bolos integrais e panquecas de aveia são ótimas opções. Além de saboroso, esse gesto mostra cuidado e carinho. (Confira abaixo uma receita de bolo de banana integral)

2. Caminhada ou trilha em família:

Aproveitar a natureza é uma excelente forma de relaxar e estreitar laços. Escolha um parque, trilha leve ou até mesmo um passeio à beira-mar para caminhar juntos e respirar ar puro.

3. Aula de ioga ou meditação guiada:

Ofereça para a mamãe um momento de paz e autocuidado. Uma aula de ioga ao ar livre ou uma meditação em grupo pode ser uma experiência renovadora, promovendo equilíbrio físico e emocional.

4. Dia de spa caseiro:

Que tal pegar as bacias da mamãe e usar para um escalda-pés? Monte um “spa” em casa com máscaras faciais naturais, esfoliantes, massagem para os pés e óleos essenciais. Criar esse ambiente acolhedor pode render risadas, relaxamento e memórias afetivas.

5. Almoço leve preparado em família:

Esta atividade, além de gostosa, também pode ser muito divertida. Em vez de ir a um restaurante, que tal cozinhar juntos? Escolham uma receita saudável, como uma salada colorida ou um prato vegetariano e transformem o preparo em um momento de união.

6. Passeio de bicicleta:

Essa dica é ideal para quem gosta de sentir o vento no rosto e apreciar paisagens sem pressa enquanto se movimentam.

7. Piquenique no parque:

Se o clima ajudar, organize um piquenique com comidinhas saudáveis, música, jogos e boa conversa. É uma maneira leve e alegre de comemorar ao ar livre, cercados de natureza e afeto.

A proposta é simples: menos consumo, mais conexão. Afinal, o melhor presente pode ser estar junto — com saúde, atenção plena e carinho genuíno.





Macarrão de Abobrinha com Molho Pesto

Ingredientes

Molho:

1 xícara (chá) de folhas de manjericão

2 colheres (sopa) de azeite de oliva extra virgem

3 colheres (sopa) de castanha de caju ou do Pará

½ dente de alho

1 pitada de sal marinho

Macarrão de abobrinha:

1 colher (sobremesa) de azeite de oliva

½ cebola picada

2 abobrinhas raladas no sentido do comprimento (com a casca e sem sementes)

Modo de Preparo Molho:

Coloque no processador o manjericão, o azeite de oliva extra virgem, a castanha, o alho, a pitada de sal e bata até que fique homogêneo. Reserve.

Macarrão:

Aqueça o azeite de oliva na panela e doure a cebola. Acrescente a abobrinha e refogue por 3 minutos.

Junte o molho pesto, misture e sirva em seguida.





Bolo de Banana com Ameixa

Ingredientes

3 bananas picadas

3 ovos

1 xícara (chá) de aveia flocos finos

1 colher (sobremesa) de canela em pó

1 colher (sobremesa) de fermento em pó

Modo de preparo

Coloque no liquidificador a banana, os ovos e bata por 2 minutos. Despeje em uma tigela, acrescente a aveia, flocos finos, a canela e misture até que fique homogêneo. Por fim, coloque o fermento em pó, misture e distribua na forma antiaderente. Leve para assar no forno médio (180ºC) preaquecido por cerca de 20 minutos ou até que, ao enfiar um palito, ele saia limpo. Retire do forno, espere amornar e sirva.

