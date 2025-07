Café em excesso: qual é o limite seguro? Nem todo mundo aguenta o mesmo tanto de cafeína. Descubra o que é seguro para você. Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 02/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/07/2025 - 02h00 ) twitter

Descubra a quantidade de cafeína ideal PEXELS/EnginaKyurt

A cafeína está em praticamente tudo: café, chás, refrigerantes, chocolates, energéticos, pré-treinos e até em alguns medicamentos. Ela dá energia, melhora o foco e até o humor. Mas até que ponto isso é saudável?

De tempos em tempos, surgem notícias sobre produtos super cafeinados que causam reações graves, inclusive mortes. Apesar de parecer extremo, esses casos levantam uma dúvida importante: será que você sabe qual é o seu limite seguro de cafeína?

A recomendação oficial da FDA (Food and Drug Administration), a agência que regula alimentos e remédios nos EUA, é de até 400 miligramas de cafeína por dia para adulto saudável; o equivalente a três ou quatro xícaras de café coado. Mas isso é uma média. Na prática, esse número pode ser alto demais para algumas pessoas.

A sensibilidade à cafeína varia bastante de pessoa para pessoa e depende de fatores como:

‌



Metabolismo;

Peso corporal;

Nível de tolerância;

Presença de ansiedade, hipertensão ou problemas cardíacos;

Gravidez

E um dos efeitos colaterais mais conhecidos da cafeína é deixar o indivíduo em “estado de nervoso”. Isso acontece, pois a cafeína atua bloqueando a adenosina, uma substância que nos faz sentir sono e relaxamento. Quando isso acontece, você se sente mais acordado e produtivo. Mas o efeito colateral pode incluir taquicardia, irritabilidade, insônia e ansiedade, principalmente se você for mais sensível.

“A maioria das pessoas consome cafeína sem grandes problemas, mas ela pode aumentar a frequência cardíaca e causar nervosismo, especialmente em doses altas”, explica o médico Nicholas Church, membro da Academia Americana de Médicos de Família.

‌



E não para por aí: a cafeína também gera dependência leve, o que significa que parar de tomar de repente pode causar dor de cabeça, cansaço, irritação e dificuldade de concentração.

Mas como consumir aquele cafezinho delicioso sem risco?

‌



Existe um cálculo personalizado para uma ingestão segura. É uma fórmula baseada no peso:

De 3 a 6 mg por quilo de peso corporal: faixa geralmente segura para melhorar o desempenho físico e mental

faixa geralmente segura para melhorar o desempenho físico e mental Acima de 9 mg/kg: maiores chances de efeitos colaterais como insônia e ansiedade

maiores chances de efeitos colaterais como insônia e ansiedade 150 a 200 mg/kg: doses potencialmente letais, geralmente ligadas a abuso de suplementos ou produtos concentrados

Ou seja: se você pesa 70 kg, seu consumo ideal está entre 210 e 420 mg por dia (algo entre 2 e 4 xícaras de café).

“Como quase tudo na vida, o segredo é observar como seu corpo reage. Não é porque um amigo toma cinco xícaras de café por dia que isso será bom para você também”, diz o Dr. Church.

Café é bom, mas equilíbrio é melhor. 😉

