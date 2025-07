Como uma xícara de grão-de-bico por dia pode ajudar a reduzir o colesterol e a inflamação Estudo revela que incluir essa leguminosa na alimentação diária pode trazer benefícios reais para o coração e a saúde geral Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 05/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/07/2025 - 02h00 ) twitter

Grão-de-bico: a leguminosa saudável PEXELS/Cottonbro

Para quem está buscando maneiras naturais e acessíveis de melhorar a saúde, trago uma solução que está mais perto do que imaginamos: em nosso prato. Um novo estudo do Instituto de Tecnologia de Illinois, em Chicago, mostrou que comer uma única xícara de grão-de-bico por dia pode reduzir significativamente os níveis de colesterol. E os benefícios não param por aí: o consumo regular também ajudou a diminuir marcadores de inflamação no organismo.

Os resultados reforçam o poder das pequenas escolhas alimentares no nosso dia a dia.

O que o estudo revelou?

Os pesquisadores acompanharam 72 adultos com pré-diabetes durante 12 semanas. Os participantes foram divididos em três grupos: um consumia grão-de-bico diariamente, outro comia feijão-preto e o terceiro, arroz branco. O destaque foi claro: quem consumiu grão-de-bico viu o colesterol total cair de 200 para 186 mg/dl — uma redução considerada significativa para a saúde cardiovascular.

‌



Segundo o nutricionista Indika Edirisinghe, autor do estudo, essa mudança pode parecer pequena, mas é “ouro” quando se trata de prevenção. Afinal, níveis abaixo de 200 mg/dl são considerados ideais. “Só de adicionar uma xícara por dia, já vimos grandes diferenças”, afirma.

Além disso, tanto o grupo do grão-de-bico quanto o do feijão-preto apresentaram redução nos níveis de inflamação, outro fator-chave relacionado a doenças crônicas como diabetes, câncer e problemas cardíacos.

‌



Grão-de-bico, feijão-preto, lentilha são leguminosas ricas em fibras, proteínas vegetais, minerais e antioxidantes. Elas ajudam nosso organismo em diversos fatores:

Reduzir o colesterol LDL (o “ruim”);

Melhorar a sensibilidade à insulina;

Promover saciedade;

Controle de peso

Combater inflamações silenciosas

O melhor? São alimentos simples, baratos e versáteis, presentes em mercados e feiras de qualquer lugar.

‌



Mas depois de tantos elogios, acredito que você esteja pensando: “E os gases?” Sim, alguns participantes relataram desconforto gastrointestinal no início do estudo. Mas os pesquisadores garantem: com o tempo, o intestino se adapta e os efeitos tendem a desaparecer. A dica é começar aos poucos e aumentar gradualmente o consumo de leguminosas.

E falando em consumir, como podemos incluir grão-de-bico ou feijão na rotina? A recomendação atual de leguminosas é de 1,5 xícara por semana. Mas o estudo mostrou que consumir uma xícara por dia pode ser viável e benéfico. A chave está na variedade: podemos usar em saladas, refogados, pastas, hambúrgueres vegetais, sopas ou até no café da manhã.

Quer uma ajudinha? Então vai uma receita deliciosa e nutritiva!

Ingredientes:

1/2 pacote de grão-de-bico

Azeite de oliva extravirgem

sal

alho em pó

páprica doce

páprica picante

Mode de preparo:

Deixe o grão-de-bico de molho até o grão amolecer. Escorra bem. Quanto mais seco o grão-de-bico, mais crocante ele ficará. Jogue azeite sobre os grãos e tempera a gosto. Misture bem. Coloque o grão-de-bico na cesta da Air fryer. Cozinhe a 190 °C por 15 minutos. Pare para sacudir a cesta 2 a 3 vezes durante os últimos 7 minutos de cozimento.

Opcional: cubra uma assadeira com papel manteiga e leve para assar em forno a 200 °C por 40 minutos.

