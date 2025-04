Coquetel de cortisol vira febre nas redes — mas será que ele faz mesmo bem para o estresse? Mais um dia, mais uma tendência do TikTok para testar Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 15/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 02h00 ) twitter

Em vídeos com milhões de visualizações, influenciadores prometem alívio instantâneo do estresse e mais energia ao beber uma mistura simples de suco de laranja, água de coco e uma pitada de sal. Mas, conforme o TikTok, essa combinação fornece tantos nutrientes, eletrólitos e glicose que atua como um impulsionador de cafeína sem a temida queda.

A receita, batizada de “coquetel de cortisol” — ou cortisol cocktail, no original em inglês — virou queridinha de quem busca soluções naturais para equilibrar os hormônios e enfrentar a rotina exaustiva do dia a dia. Mas por trás da popularidade repentina nas redes sociais, resta a dúvida: será que a bebida tem, de fato, respaldo científico? Ou é só mais uma modinha sem comprovação?

Nós do blog “Como ser saudável” conversamos com um especialista para saber sobre a tendência do coquetel de cortisol, se é realmente eficaz e o que exatamente acontece com o nosso organismo quando ingerimos a bebida.

O que é cortisol?

‌



Antes de falarmos sobre a eficácia do coquetel, vamos entender o que é cortisol. “É um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, localizadas acima dos rins. É essencial para diversas funções do organismo, incluindo regulação da pressão arterial, metabolismo de glicose e resposta imunológica. O cortisol é conhecido popularmente como o “hormônio do estresse”, pois seus níveis aumentam em situações de estresse físico ou emocional”, explica a endocrinologista, Doutora e Mestre pela Unifesp, a doutora Lívia Marcela.

Mas a questão é que o cortisol sempre existiu, então por que tantas pessoas se preocupam com ele agora? Bem, mais pessoas estão estressadas do que nunca, de acordo com uma pesquisa realizada pela American Psychological Association (Associação Americana de Psicologia). E as pessoas estão culpando o cortisol por seus altos níveis de estresse. É por isso que tantas pessoas estão buscando novas maneiras de reduzir os hormônios do estresse.

‌



Sintomas e diagnóstico de cortisol alto

Gerenciar seus níveis de cortisol não se resume a um simples coquetel. Primeiro, você precisa saber se seus níveis estão realmente baixos ou altos. Segundo a endocrinologista Lívia Marcela, quando o cortisol fica elevado por um longo período (condição conhecida como hipercortisolismo ou síndrome de Cushing), podem surgir sintomas como:

‌



- Ganho de peso, especialmente na região abdominal;

- Fraqueza muscular;

- Pele fina, com hematomas frequentes;

- Estrias roxas ou avermelhadas, principalmente no abdômen;

- Alterações emocionais como ansiedade, depressão ou irritabilidade;

- Alterações no ciclo menstrual e diminuição da libido;

- Pressão arterial elevada (hipertensão);

- Aumento dos níveis de glicose no sangue (hiperglicemia)

Endocrinologista Lívia Marcela Arquivo pessoal

Se você apresentar algum desses sintomas com frequência, é uma boa ideia consultar um médico e solicitar um teste de cortisol. A doutora Lívia Marcela explica que “o diagnóstico de cortisol elevado envolve exames específicos solicitados pelo médico endocrinologista, como: dosagem de cortisol em exames de saliva; exames de urina (cortisol urinário de 24 horas); teste de supressão com dexametasona (medicação utilizada para avaliar como o organismo controla os níveis de cortisol) e exames de imagem (tomografia ou ressonância magnética), quando necessário, para investigar possíveis tumores ou alterações nas glândulas suprarrenais ou hipófise”.

O coquetel de cortisol é eficaz?

A bebida é rica em eletrólitos e nutrientes que podem reduzir o estresse e aumentar a energia. No entanto, a especialista afirma que “não há comprovação científica de que esse tipo de coquetel diminua os níveis de cortisol de forma significativa. Embora sejam ingredientes naturais que possam ajudar a relaxar ou hidratar o corpo, eles não têm ação específica comprovada sobre o controle hormonal do cortisol. Não há evidências científicas até o momento que comprovem que esse coquetel seja uma maneira infalível de reduzir os níveis de cortisol e o estresse em geral”.

Pode fazer mal?

Para a maioria das pessoas saudáveis, a bebida não representa riscos — desde que consumida com moderação. “Porém, o consumo excessivo pode causar desconforto gástrico, aumento de açúcar no sangue (especialmente pelo suco de laranja) ou aumento da pressão arterial, principalmente pelo uso exagerado de sal rosa. Em pessoas com problemas renais, hipertensão arterial ou diabetes, é preciso cuidado extra”.

Tratamento correto para o cortisol elevado

O tratamento acabada sendo individualizado, dependendo da causa identificada pelo médico. Pode incluir:

* Medicamentos que reduzem a produção ou ação do cortisol;

* Tratamento cirúrgico em casos de tumores nas glândulas suprarrenais ou hipófise;

* Mudanças no estilo de vida, como dieta equilibrada, exercícios físicos moderados e técnicas de gerenciamento do estresse.

Aqui vai uma dica preciosa do Blog: não acredite em tudo o que você vê nas redes sociais, especialmente no que diz respeito à saúde mental e física. Cortisol é algo muito real, mas um coquetel de cortisol? Nem tanto!













