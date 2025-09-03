Depois dos 40: 6 segredos para nunca mais abandonar a academia (mesmo sem tempo!)
Pequenos ajustes no dia a dia que vão ajudar você a manter o foco, ganhar energia e cuidar da saúde sem complicação
Manter uma rotina de exercícios parece um desafio para muitas mulheres de meia-idade. Entre trabalho, família e compromissos pessoais, o tempo para cuidar do corpo e da mente parece cada vez mais curto. Mas a boa notícia é que não precisa ser complicado: a chave está na consistência.
E digo isso com propriedade: sou mulher 40+, mãe, esposa e com trabalho presencial.
E tá tudo bem se nem sempre der pra encaixar aquele treino completo. A vida é corrida, cheia de demandas, e a gente acaba colocando todo mundo na frente — filhos, trabalho, casa... Mas cuidar da gente também precisa entrar na lista. Não é sobre fazer tudo perfeito, é sobre se movimentar um pouquinho, do jeito que dá. Isso já é um baita passo!
“Não se cobre treinos longos e pesados todos os dias. O que realmente transforma o corpo e a mente é a regularidade. Cinco, dez ou vinte minutos bem aproveitados já fazem diferença”, destaca o especialista em treinamento físico e reabilitação Jones Villacrez.
Para ajudar, reunimos seis estratégias práticas que podem transformar o exercício em parte natural da sua rotina. Vamos lá!
1. Separe suas roupas de treino com antecedência
Deixar o look de ginástica pronto elimina a “fadiga da decisão” e torna mais fácil começar. Vale tanto para quem treina cedo quanto para os horários da noite. Quando você acorda e já vê a roupa separada, o treino deixa de ser um dilema. É como se você dissesse para si mesma: "isso faz parte do meu dia.”
2. Use alarmes a seu favor
Programe um lembrete no celular e encare seu treino como qualquer outro compromisso importante. Isso ajuda a manter a disciplina mesmo nos dias mais corridos. Pensa assim: se você agenda uma reunião de trabalho e não falta, por que não tratar o seu treino com a mesma importância? Coloque no calendário e cumpra — afinal, é um compromisso com você mesma.
3. Tenha o treino planejado
Não perca tempo pensando no que vai fazer. Um plano pronto — seja treino de força, HIIT ou ioga — facilita a execução e aumenta a chance de você concluir.
4. Conte com um parceiro de responsabilidade
Treinar com alguém, nem que seja de forma online, cria motivação extra e deixa a prática mais divertida. Mas cá entre nós: treinar com amigas ou com o companheiro é ainda mais motivacionl, né?
5. Lembre-se: 10 minutos bastam
Não tem tempo? Faça um minitreino. Pequenas sessões, quando feitas com regularidade, somam grandes resultados ao longo do tempo.
“Muita gente acredita que, se não tiver uma hora livre, não adianta treinar. Eu sempre digo: dez minutos já podem mudar o seu dia. Comece pequeno, mas comece”, reforça Jones Villacrez.
6. Escolha algo que você gosta
Caminhar ao ar livre, dançar ou pedalar: o segredo da consistência é se divertir. Quando o treino dá prazer, ele deixa de ser obrigação. “Não existe atividade certa ou errada. O que funciona é aquilo que você gosta de fazer e que dá vontade de repetir. O exercício precisa ser um momento de bem-estar, não de punição”, completa o educador físico.
O recado é simples: comece pequeno, mas seja consistente. Ao se organizar, criar lembretes e encontrar prazer no movimento, você vai transformar o exercício em um hábito duradouro — e colher mais energia, força e bem-estar em todas as áreas da vida.
“Depois dos 40, cuidar da saúde não é luxo, é autocuidado. É o presente que você dá para si mesma: mais disposição, equilíbrio e confiança para aproveitar a vida”, Renata Garofano, autora deste blog.
