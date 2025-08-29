Dia Nacional de Combate ao Fumo: 4 passos para começar a dizer adeus ao cigarro Conheça estratégias simples que ajudam no processo e descubra os benefícios imediatos de largar o cigarro Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 29/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dia Nacional de Combate ao Fumo é celebrado em 29 de agosto para conscientizar sobre os perigos do tabagismo.

Proporção de fumantes no Brasil cresceu de 9,3% em 2023 para 11,6% em 2024, representando entre 20 a 23 milhões de adultos fumantes.

Abandonar o cigarro é desafiador due à dependência química da nicotina, mas pode ser vencido com apoio profissional.

Quatro passos para parar de fumar: exercícios físicos, boa alimentação, hidratação adequada e suporte durante o processo de desistência. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Dia Nacional de Combate ao Fumo alerta sobre malefícios do hábito de fumar

No Brasil, o Dia Nacional de Combate ao Fumo é celebrado hoje, 29 de agosto, desde 1986, com o objetivo de conscientizar a população sobre os perigos do tabagismo e incentivar ações de prevenção. A data é um convite para refletir sobre como o cigarro ainda impacta a saúde e a qualidade de vida de milhões de brasileiros.

De acordo com dados do Ministério da Saúde de 2024, a proporção de adultos fumantes aumentou de 9,3% em 2023 para 11,6% em 2024, marcando um crescimento de 25% e representando o primeiro aumento observado desde 2007. Em termos absolutos, o Brasil deve contar com algo entre 20 e 23 milhões de fumantes adultos. Ou seja, muita gente ainda é tabagista no país.

‌



E por que o tabaco faz tanto mal? O cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas, sendo pelo menos 70 comprovadamente cancerígenas. Segundo Marcio Sousa, cardiologista e chefe da Seção de Hipertensão Arterial, Tabagismo e Nefrologia do IDPC (Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia), os principais riscos do cigarro para a saúde são:

A curto prazo

Irritação no sistema respiratório : tosse, rouquidão e aumento da produção de muco;

: tosse, rouquidão e aumento da produção de muco; Redução da capacidade respiratória : sensação de falta de ar devido à inflamação das vias aéreas;

: sensação de falta de ar devido à inflamação das vias aéreas; Alterações cardiovasculares : aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial;

: aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial; Comprometimento do paladar e do olfato;

Impacto na pele e nos dentes : manchas, ressecamento e envelhecimento precoce;

: manchas, ressecamento e envelhecimento precoce; Maior suscetibilidade a infecções: prejuízo ao sistema imunológico.

A longo prazo

Doenças cardiovasculares : infarto, AVC e insuficiência cardíaca;

: infarto, AVC e insuficiência cardíaca; Doenças pulmonares crônicas : bronquite, enfisema;

: bronquite, enfisema; Câncer : pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga e pâncreas;

: pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga e pâncreas; Redução da fertilidade em homens e mulheres;

em homens e mulheres; Envelhecimento precoce e impacto na saúde óssea;

e impacto na saúde óssea; Risco de diabetes tipo 2;

Fumo passivo e de terceira mão: graves para crianças, bebês e até animais de estimação.

‌



Abandonar o cigarro não é simples, já que a nicotina causa dependência química, comparável à de drogas como cocaína e heroína. Mas, com apoio médico, grupos de tratamento, medicamentos e até aplicativos de acompanhamento, esse desafio pode ser vencido.

“O primeiro passo é entender que a recaída faz parte do processo. O importante é não desistir e buscar apoio profissional, porque sozinho é muito mais difícil vencer a dependência”, orienta o cardiologista.

‌



Para enfatizar a importância de largar o tabagismo, o doutor Marcio Sousa nos traz estas informações:

20 minutos : pressão arterial e batimentos cardíacos começam a se normalizar.

: pressão arterial e batimentos cardíacos começam a se normalizar. 8 horas : monóxido de carbono cai, oxigênio no sangue aumenta.

: monóxido de carbono cai, oxigênio no sangue aumenta. 24 horas : risco de ataque cardíaco já começa a cair.

: risco de ataque cardíaco já começa a cair. 48 horas : nicotina eliminada; paladar e olfato melhoram.

: nicotina eliminada; paladar e olfato melhoram. 2 semanas a 3 meses : circulação melhora e função pulmonar aumenta.

: circulação melhora e função pulmonar aumenta. 1 a 9 meses : tosse e falta de ar reduzem; pulmões começam a se regenerar.

: tosse e falta de ar reduzem; pulmões começam a se regenerar. 1 ano : risco de doença cardíaca cai pela metade.

: risco de doença cardíaca cai pela metade. 5 a 10 anos : risco de AVC igual ao de um não fumante.

: risco de AVC igual ao de um não fumante. 10 anos : risco de câncer de pulmão reduzido em até 50%.

: risco de câncer de pulmão reduzido em até 50%. 15 anos: risco de doenças cardíacas semelhante ao de quem nunca fumou.

A luta contra o fumo passa por adotar novos hábitos que ajudam a substituir o vício e fortalecer a saúde. São 4 passos importantes para começar a dizer adeus ao cigarro:

Praticar atividade física: além de liberar endorfina, diminui a ansiedade que muitas vezes leva ao cigarro; Investir em alimentação equilibrada: frutas, legumes e verduras ajudam na desintoxicação do organismo; Beber água com frequência: hidratar-se auxilia na eliminação das toxinas. Buscar apoio: compartilhar a decisão com amigos, familiares e profissionais aumenta as chances de sucesso.

“Exercícios físicos, boa alimentação e hidratação adequada são aliados poderosos para quem decide abandonar o cigarro. Eles ajudam a controlar a ansiedade e aceleram a recuperação do organismo”, reforça o cardiologista do IDPC, doutor Marcio Sousa.

Uso de medicamentos como reposição de nicotina, Bupropiona e Vareniclina também podem ser indicadas pelo especialista. “A associação de medicamentos e terapia comportamental é muito eficaz”, explica o cardiologista. Há também programas online de tratamento, com acompanhamento multiprofissional.

Portanto, o Dia Nacional de Combate ao Fumo é mais do que uma data simbólica: é um chamado para transformar vidas. Se você fuma, pense em dar o primeiro passo. Se já venceu esse desafio, comemore a conquista. E se nunca fumou, incentive quem precisa de apoio.

“Parar de fumar pode ser um dos maiores presentes que você dará a si mesmo. Não existe idade ou tempo de vício que impeça essa mudança”, conclui o Dr. Sousa.

Cuidar da saúde é um processo contínuo – e escolher um caminho longe do cigarro é, sem dúvida, uma das melhores decisões para viver mais e melhor.

