Dia Nacional do Colesterol: 7 alimentos que limpam as artérias e protegem o coração Saiba o que comer para reduzir o colesterol ruim, aumentar o bom e evitar doenças cardiovasculares sem depender só de remédios Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 08/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 02h00 )

RESUMO DA NOTÍCIA Cerca de 4 em cada 10 brasileiros adultos têm colesterol alto, fator de risco significativo para doenças cardiovasculares.

A alimentação saudável pode ajudar a equilibrar os níveis de colesterol e proteger o coração.

O colesterol LDL, conhecido como "ruim", em excesso, pode causar complicações como infartos e AVCs.

Alimentos ricos em fibras e gorduras boas podem reduzir o LDL e aumentar o HDL, contribuindo para a saúde cardiovascular. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Alimentam que limpam as artérias e protegem o coração InteligênciaArtificial/ChatGPT

Você sabia que cerca de 4 em cada 10 brasileiros adultos têm colesterol alto? Essa condição, silenciosa na maioria das vezes, é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares — que ainda são a principal causa de morte no Brasil.

Segundo o DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde), o colesterol elevado está associado a mais de 300 mil infartos e cerca de 100 mil AVCs por ano no país.

A boa notícia é que mudar a alimentação pode ser um passo simples e poderoso para equilibrar o colesterol e proteger o coração.

Neste 8 de agosto, Dia Nacional do Combate ao Colesterol, o blog conversou com a naturopata Andrea Ávila e com a doutora Rafaela Penalva, chefe da Seção de Cardiometabolismo do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, para entender como a alimentação natural e alguns suplementos podem ajudar nessa missão.

‌



O colesterol é uma substância essencial para o nosso corpo. Ele participa da formação de células, da produção de hormônios e até da síntese de vitamina D. O problema é quando o colesterol LDL, conhecido como “ruim”, está em excesso. Ele pode se acumular nas artérias e formar placas que dificultam a circulação do sangue, aumentando o risco de infartos e derrames.

“O colesterol alto geralmente não apresenta sintomas perceptíveis, sendo conhecido como uma condição “silenciosa”. Ele pode passar despercebido por anos, até que complicações como aterosclerose, infarto ou AVC ocorram. Por isso, exames regulares de sangue, como o perfil lipídico, são essenciais para detectar alterações precocemente, especialmente em pessoas com fatores de risco (histórico familiar, obesidade, diabetes)”, alerta a cardiologista Rafaela Penalva.

‌



Já o colesterol HDL, o “bom”, ajuda a remover o excesso de LDL do sangue. E aí entra a importância da alimentação: “ela desempenha um papel central no controle do colesterol. Dietas ricas em gorduras saturadas (presentes em carnes gordurosas, manteiga, laticínios integrais) e gorduras trans (em alimentos ultraprocessados) elevam o LDL”, explica Rafaela.

Por outro lado, alimentos que ajudam a reduzir o LDL e aumentar o HDL incluem: fibras solúveis, gorduras boas, alimentos antioxidantes, verduras e grãos.

‌



“Uma dieta equilibrada, pode reduzir o LDL em até 10-15% e melhorar o perfil lipídico geral, sendo uma ferramenta valiosa para a saúde cardiovascular”, completa a cardiologista.

7 alimentos que seu coração ama

Aveia: rica em fibras solúveis, ajuda a reduzir a absorção do colesterol no intestino; Peixes gordurosos (salmão, sardinha, atum): fontes de ômega-3, que diminuem os triglicerídeos e aumentam o colesterol HDL (o bom); Abacate: fonte de gorduras monoinsaturadas, que ajudam a equilibrar os níveis de colesterol; Azeite de oliva extra virgem: contém antioxidantes e gorduras saudáveis que protegem as artérias; Oleaginosas (nozes, castanhas, amêndoas): ricas em gorduras boas e compostos anti-inflamatórios; Frutas vermelhas e cítricas: cheias de antioxidantes, combatem radicais livres e reduzem inflamações; Sementes de linhaça e chia: fontes de fibras e ômega-3 vegetal, ajudam na redução do colesterol e na saúde intestinal

E os suplementos naturais? Funcionam? De acordo com Andrea Ávila, naturopata especializada em nutrição clinica, psicanálise e medicina preventiva, alguns suplementos podem ajudar, principalmente quando acompanhados por um profissional. Veja os mais usados:

Ômega-3 : presente em cápsulas de óleo de peixe, ajuda a reduzir os triglicerídeos e melhora o HDL;

: presente em cápsulas de óleo de peixe, ajuda a reduzir os triglicerídeos e melhora o HDL; Fitoesteróis : competem com o colesterol no intestino, reduzindo sua absorção;

: competem com o colesterol no intestino, reduzindo sua absorção; Arroz vermelho fermentado e berberina : compostos naturais que auxiliam na diminuição do LDL;

e : compostos naturais que auxiliam na diminuição do LDL; Chá verde : rico em catequinas, que têm ação antioxidante;

: rico em catequinas, que têm ação antioxidante; Fibras como psyllium e beta-glucana : reforçam o combate ao colesterol;

: reforçam o combate ao colesterol; Niacina (vitamina B3): pode aumentar o HDL e reduzir triglicérides, mas requer acompanhamento médico.

“Além de incluir estes alimentos no cardápio, a naturopatia reforça a importância de hábitos saudáveis, como a prática regular de exercícios físicos, manutenção do peso corporal adequado, abandono do tabagismo e moderação no consumo de álcool, aliados ao acompanhamento médico para monitorar os níveis lipídicos”, conclui a Andrea Ávila.

Portanto, coma mais fibras, frutas, peixes e castanhas. Evite alimentos ultraprocessados, gorduras trans e excesso de açúcar. Considere suplementos naturais, com orientação profissional. Mantenha o corpo em movimento e cuide das suas emoções.

Seu coração agradece.

