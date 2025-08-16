Gisele Bündchen já fez essa troca na cozinha — veja se você também deve!
Descubra os prós e contras de substituir o azeite de oliva pelo óleo de coco na sua alimentação diária
Se até a Gisele Bündchen troca ingredientes na cozinha, por que você não poderia? A top model cuida da alimentação com atenção, não só ao que come, mas também a como prepara cada refeição. Entre suas mudanças, uma delas é substituir o azeite de oliva por um óleo vegetal saudável.
No caso de Gisele, o escolhido foi o óleo de coco. Mas será que este famoso óleo é realmente mais saudável do que o azeite?
Apesar de estar na moda e dar aquele toque especial às receitas, “ele é rico em gorduras saturadas, que podem aumentar o colesterol ruim”, explica a nutricionista Caroline Trevisan. “O azeite de oliva é a opção mais recomendada para o dia a dia, porque contém gorduras monoinsaturadas e antioxidantes que ajudam a proteger o coração e reduzir inflamações”, completa Caroline.
Um estudo sobre o Consumo de Gorduras e Saúde Cardiovascular encomendado pela SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia) e publicado em 2021, mostra que o azeite, mesmo aquecido, é melhor que óleo de coco. Mas a nutri faz um alerta: “Sempre que for aquecer, usar o tradicional! Extravirgem, só para coisas cruas!“.
Embora o óleo de coco seja popular em dietas low-carb ou veganas e tenha um sabor característico, seu consumo não traz os mesmos benefícios cardiovasculares do azeite.
Então esse óleo não traz benefício? “Consumido com moderação, sim! É antifúngico, antibactericida e anti-inflamatório. Se consumido com moderação, não é ruim!”, explica a especialista.
O óleo de coco pode ser usado em preparos específicos, mas não deve substituir o azeite como principal gordura da dieta. “Quando ajustado numa dieta pode trazer energia rápida. Ele é um TCM (triglicerideo de cadeia média), então absorve sem passar no fígado”, completa a especialista.
O óleo de coco não é vilão, mas trocar o azeite por ele não é interessante.
O segredo está no equilíbrio: use o óleo de coco quando quiser sabor ou textura diferenciada, mas mantenha o azeite como estrela da cozinha. Pequenas escolhas conscientes fazem diferença na saúde e na rotina de bem-estar.
