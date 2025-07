Mexa-se! Futebol pode ser seu melhor aliado para uma vida mais saudável No Dia Nacional do Futebol, conheça os benefícios do esporte mais popular do país para o corpo e mente Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 19/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/07/2025 - 02h00 ) twitter

Futebol também se tornou o esporte das mulheres PEXELS/MICAASATO

Hoje, 19 de julho, é Dia Nacional do Futebol - e não tem como falar de vida saudável no Brasil sem citar o esporte que move multidões e também pode transformar a nossa saúde. A famosa “pelada” do fim de semana vai muito além da diversão: ela é uma poderosa aliada do corpo e da mente.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o sedentarismo é o quarto maior fator de risco de morte no mundo. Doenças como obesidade, diabetes e problemas cardíacos têm relação direta com a falta de atividade física. E sabe qual a boa notícia? Praticar futebol pode ajudar, e muito, a mudar esse cenário.

Seja em campo, na quadra ou na areia, o futebol é uma atividade física completa, acessível e prazerosa. Além de movimentar o corpo, melhora o humor, reduz o estresse e ajuda na socialização. Quem pratica, sente a diferença.

“O futebol é ótimo para os músculos e ajuda na definição de panturrilhas, coxas, glúteos, costas e abdômen. E, claro, no gasto calórico”, afirma o educador físico Emerson Rodrigues. Os benefícios não param por aí. O futebol também faz bem para a mente.

A psicóloga do esporte Carla di Pierro, que já integrou a equipe do Comitê Olímpico Brasileiro, reforça essa ideia: “A prática de esportes coletivos como o futebol ajuda a desenvolver habilidades emocionais, como tolerância à frustração, cooperação e resiliência. Além disso, o jogo em grupo promove sensação de pertencimento e contribui para a saúde mental, especialmente em momentos de estresse ou ansiedade.”

Apesar de todos esses benefícios, muita gente ainda vive de forma sedentária. Dados da OMS apontam que 31% dos adultos no mundo são inativos. No Brasil, a taxa chega a 48,7% da população adulta. A meta do Ministério da Saúde é ambiciosa: reduzir esse número para 10% ainda em 2025.

Vale caminhada, dança, luta, natação, subir escadas… mas se você é do tipo que gosta de bola no pé, o futebol pode ser a escolha ideal. “O importante é fazer algo com prazer. Quando a atividade física vira diversão, ela se torna um hábito saudável”, diz o educador físico Emerson Rodrigues.

A empolgação é válida, mas é preciso se preparar. Para evitar lesões e garantir um bom desempenho, fique atento a essas dicas que o profissional de educação física deixou para o blog:

Jogar futebol traz inúmeros benefícios à saúde PEXELS/MARKUSSPISKE

Faça uma avaliação física para conhecer limites do corpo; Fortaleça os músculos com musculação ou treinos funcionais; Mantenha-se hidratado; Alimente-se bem pelo menos 1 hora antes da prática do exercício; Faça aquecimento antes de começar o jogo;

Apesar de ainda ser visto como um esporte majoritariamente masculino, cada vez mais mulheres estão ocupando os campos e se beneficiando da prática. E o melhor: além de saudável, o futebol promove inclusão, amizade e bem-estar.

Então homens e mulheres, no Dia Nacional do Futebol, que tal sair do sofá, calçar a chuteira e reunir os amigos? Seja para dar uns chutes no gol ou apenas correr atrás da bola, movimentar-se é o melhor gol que você pode fazer pela sua saúde!

