Nutricionismo: quando a matemática atrapalha o prato Transformar comida em cálculo pode gerar ansiedade. Veja como voltar ao prazer de comer sem perder a saúde Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 27/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O nutricionismo transforma a comida em cálculos, focando apenas em nutrientes isolados.

A prática pode gerar ansiedade, tornando a alimentação uma obrigação em vez de um prazer.

Produtos "saudáveis" muitas vezes são ultraprocessados e enganam os consumidores com rótulos atrativos.

A verdadeira saúde envolve equilíbrio, variedade e prazer ao comer, indo além da contagem de nutrientes. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Transformar comida em números gera ansiedade InteligênciaArtificial/ChatGPT

Você já reparou como cada vez mais pessoas falam de comida apenas em termos de números? Termos como proteína, carboidrato, gordura, fibras, calorias estão na boca do povo. Esse olhar matemático sobre a alimentação tem nome: nutricionismo. O conceito foi criado pelo pesquisador australiano Gyorgy Scrinis e descreve a tendência de reduzir a comida apenas a nutrientes isolados, ignorando tudo o que envolve o ato de se alimentar — da cultura ao prazer.

‌



O blog conversou com a especialista em neurociência aplicada à nutrição, a nutricionista Victoria Munhoz, que afirma que essa visão de alimentação pode trazer riscos. “Quando a comida deixa de ser fonte de prazer e passa a ser apenas um cálculo de macros, surge a ansiedade. O momento de comer vira cobrança, e a alimentação deixa de nutrir não só o corpo, mas também a mente e as emoções”, explica.

Os macros, citados pela nutricionista, são os nutrientes que o corpo humano precisa em grandes quantidades para fornecer energia e sustentar funções vitais. Eles são essenciais para o crescimento, reparo dos tecidos, manutenção do metabolismo e produção de energia. Os principais macronutrientes são Carboidratos, Proteínas, Gorduras (lipídios).

‌



O nutricionismo cria um padrão rígido, classificando alimentos como “bons” ou “ruins” apenas pela quantidade de nutrientes. Esse tipo de raciocínio, alerta a especialista, “alimenta a culpa, a restrição e, com o tempo, pode abrir caminho para transtornos alimentares, como compulsão ou dietas extremamente restritivas”.

E o mercado, claro, aproveita essa lógica. Produtos “zero açúcar”, “ricos em proteína” ou “fit” se multiplicam nas prateleiras, mas muitos continuam sendo ultraprocessados. “A embalagem pode prometer saúde, mas o produto ainda contém aditivos, conservantes e ingredientes de baixo valor nutricional. A armadilha está em acreditar mais no slogan do que na qualidade real do alimento”, afirma.

‌



Portanto, precisamos ter cuidado com bebidas lácteas ricas em proteína, shakes proteicos prontos, biscoitos “fit” e doces “zero açúcar” que costumamos comprar para facilitar o lanche ou o pré/pós-treino. Optar por “comida de verdade”, segue sendo a melhor opção.

Mas como se libertar dos números da alimentação?

Se você vive preso à contagem de macros, alguns passos simples ajudam a recuperar uma relação mais leve com a comida. Seguem algumas dicas da nutri:

Prefira alimentos naturais: Frutas, verduras, legumes, grãos e proteínas frescas são sempre a melhor escolha. Variedade é tudo: Cores, texturas e sabores diferentes ajudam a ter todos os nutrientes que o corpo precisa. Curta cada refeição: Comer devagar e saborear o prato melhora a digestão e a saciedade. Números são referência, não regra: Calorias e macros podem orientar, mas não devem dominar sua vida alimentar. Permita refeições sem culpa: flexibilidade faz parte de uma rotina saudável; Resgate o papel da comida como prazer, cultura e conexão social.

Escolhas conscientes fazem você ter sucesso no planejamento alimentar. Instagram/Nutri.VictoriaMunhoz

No fim das contas, ter uma alimentação equilibrada não significa viver de restrição. “Equilíbrio é variedade, flexibilidade e prazer ao comer. É unir alimentos naturais e minimamente processados no dia a dia, sem perder a liberdade para ocasiões especiais”, resume a nutricionista Victoria Munhoz.

Em outras palavras: saúde não se mede apenas em tabelas de nutrientes, mas também no bem-estar físico, mental e emocional.

Perguntas e Respostas O que é nutricionismo? Nutricionismo é um conceito criado pelo pesquisador australiano Gyorgy Scrinis, que descreve a tendência de reduzir a comida a nutrientes isolados, como proteínas, carboidratos e gorduras, ignorando aspectos culturais e o prazer de se alimentar. Quais são os riscos associados ao nutricionismo? A especialista em neurociência aplicada à nutrição, Victoria Munhoz, alerta que essa visão pode gerar ansiedade, pois transforma o ato de comer em uma cobrança, fazendo com que a alimentação deixe de nutrir não apenas o corpo, mas também a mente e as emoções. O que são macronutrientes? Macronutrientes são os nutrientes que o corpo humano precisa em grandes quantidades para fornecer energia e sustentar funções vitais. Os principais macronutrientes são carboidratos, proteínas e gorduras. Como o nutricionismo afeta a percepção dos alimentos? O nutricionismo cria um padrão rígido que classifica alimentos como "bons" ou "ruins" com base na quantidade de nutrientes, o que pode alimentar a culpa e levar a transtornos alimentares, como compulsão ou dietas extremamente restritivas. Como o mercado se aproveita do nutricionismo? O mercado oferece produtos como "zero açúcar", "ricos em proteína" ou "fit", que muitas vezes são ultraprocessados. A nutricionista alerta que a embalagem pode prometer saúde, mas o produto pode conter aditivos e ingredientes de baixo valor nutricional. Quais são as recomendações para uma alimentação saudável? A nutricionista recomenda optar por "comida de verdade" e evitar produtos ultraprocessados, como bebidas lácteas ricas em proteína e biscoitos "fit". Ter uma alimentação equilibrada envolve variedade, flexibilidade e prazer ao comer, sem perder a liberdade em ocasiões especiais. Como se libertar da contagem de macros? Para recuperar uma relação mais leve com a comida, é importante seguir passos simples que ajudem a se libertar da contagem de macros e focar no bem-estar físico, mental e emocional, em vez de apenas nas tabelas de nutrientes.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.