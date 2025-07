Refluxo piora no frio? Especialista explica e dá dicas para aliviar Estima-se que cerca de 50 milhões de brasileiros convivam com o refluxo Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 15/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/07/2025 - 02h00 ) twitter

Queimação no peito no frio? Pode ser refluxo Inteligência artificial/Freepik

Com a chegada do inverno, o frio costuma trazer um certo conforto: comidas mais quentes, bebidas cremosas e refeições mais pesadas ganham espaço no cardápio. Mas com esses hábitos alimentares típicos da estação, vem um alerta importante: o refluxo gastroesofágico pode se intensificar e causar ainda mais desconforto nessa época do ano.

Estima-se que cerca de 50 milhões de brasileiros convivam com o refluxo, uma condição que ocorre quando o conteúdo do estômago volta para o esôfago, causando sintomas como queimação, dor no peito, tosse, rouquidão e até dificuldades respiratórias. E no inverno, os casos tendem a aumentar.

“No frio, é comum que as pessoas mudem a rotina: se exercitam menos, comam mais e prefiram alimentos gordurosos ou muito condimentados, que aumentam a produção de ácido gástrico”, explica o doutor Eduardo Grecco, gastrocirurgião, endoscopista e professor de medicina da Faculdade do ABC. “Além disso, deitamos logo após as refeições, o que favorece ainda mais o refluxo”, completa o médico.

Embora o refluxo pareça inofensivo em um primeiro momento, ele pode trazer sérias consequências quando não tratado corretamente. “Além do desconforto, o refluxo pode causar lesões no esôfago, predispor a doenças respiratórias, como bronquites de repetição, e em casos mais graves, aumentar o risco de câncer de esôfago”, alerta o especialista.

Mas o que fazer para evitar a piora dos sintomas no inverno?

O gastrocirurgião Eduardo Grecco orienta algumas medidas simples que podem fazer toda a diferença:

1. Faça refeições leves e fracionadas

Evite comer em abundantemente. Repartir a alimentação ao longo do dia facilita a digestão e reduz a pressão no estômago.

2. Fuja dos alimentos vilões

Molhos vermelhos, frituras, chocolate, refrigerantes, café e bebidas alcoólicas podem piorar os sintomas. Consuma com moderação ou evite, se possível.

3. Não se deite logo após comer

Espere ao menos duas horas antes de ir para a cama. Isso evita que o conteúdo do estômago volte para o esôfago.

4. Durma com a cabeceira da cama elevada

Usar travesseiros específicos pode ajudar a manter o ácido gástrico onde ele deve ficar.

5. Mantenha-se ativo

Mesmo que o frio desanime, tente se movimentar. Caminhadas leves ou alongamentos em casa já ajudam na digestão.

6. Use roupas confortáveis

Evite roupas muito apertadas na região abdominal, que pressionam o estômago e favorecem o refluxo.

gastrocirurgião e endoscopista e professor de medicina da Faculdade do ABC Divulgação/ Arquivo pessoal

“Se a pessoa sente queimação com frequência, tosse noturna ou rouquidão que não passa, precisa procurar um especialista. O diagnóstico correto e o tratamento individualizado evitam complicações futuras”, reforça o especialista.

Neste inverno, o cuidado com a saúde digestiva deve estar no topo da lista. Mudanças simples no dia a dia podem ajudar a passar pela estação com mais conforto e qualidade de vida.

