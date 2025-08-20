Suplementos alimentares: quais são os mitos e verdades mais pesquisados na internet Médico e nutricionista tiram as dúvidas mais comuns Como Ser Saudável|Renata GarofanoOpens in new window 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O uso de suplementos alimentares no Brasil aumentou, com 188 milhões de pesquisas no último ano.

Especialistas alertam que é fundamental usar suplementos com orientação profissional para evitar efeitos colaterais.

Suplementos não causam ganho de peso por si só, mas o excesso calórico total é que importa para emagrecimento ou ganho de massa.

Suplementos podem ser seguros e benéficos quando usados corretamente, mas não substituem uma alimentação equilibrada. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Suplementação: veja o que você precisa saber InteligênciaArtificial/ChatGPT

Cada vez mais brasileiros têm recorrido aos suplementos alimentares em busca de mais energia, saúde e longevidade. Só no último ano, o Google Brasil registrou 188 milhões de pesquisas sobre o tema, com destaque para termos como “suplemento de magnésio” (+235%), “glutamina em pó” (+30%) e “BCAA” (+22%). O setor, que movimentou US$ 3,5 bilhões em 2024, deve crescer ainda mais nos próximos anos, segundo o IMARC Group.

Mas, diante de tanto interesse, surgem também muitas dúvidas: será que os suplementos engordam? Tomar em jejum faz mal? E misturar com remédios é seguro?

Para esclarecer, conversamos com Bárbara Cino, nutricionista da Vhita e também com o doutor Daniel Nogueira, médico especialista em emagrecimento e reposição hormonal, que trouxeram orientações sobre os principais mitos e verdades da suplementação.

1. Suplementos fazem mal?

Nutricionista Bárbara Cino: “Suplementos não fazem mal quando usados de forma correta e com orientação profissional. Eles são especialmente importantes para pessoas com deficiências nutricionais ou necessidades específicas, como atletas e quem segue dietas restritas. O excesso, no entanto, pode prejudicar o fígado e os rins, e produtos vencidos podem causar desconforto, como azia e cólicas.”

‌



Médico Daniel Nogueira: “Quando utilizados sem indicação ou prescrição, podem surgir colaterais. O excesso de estimulantes, por exemplo, pode potencializar ansiedade, causar taquicardia e atrapalhar o sono profundo.”

2. Posso misturar suplementos com remédios?

Nutricionista: “Alguns suplementos interagem com medicamentos, alterando absorção, eficácia ou efeitos colaterais. É fundamental consultar um profissional antes de combinar produtos.”

‌



Médico: “No geral, suplementos básicos como whey ou creatina não interagem com medicamentos. Ainda assim, é importante conversar com o médico antes de iniciar o consumo.”

3. Tomar suplementos em jejum faz mal?

Nutricionista: “Nem todos causam problemas em jejum, mas alguns podem gerar desconforto ou absorção reduzida se consumidos sem alimentos.”

‌



Médico: “Não. A depender do suplemento, pode até fazer bem à saúde — como um shot de cúrcuma com gengibre, por exemplo.”

4. Suplemento engorda ou emagrece?

Nutricionista: “Suplementos por si só não provocam ganho de peso. O que faz a diferença é o excesso calórico total. Para emagrecer ou ganhar massa, a prioridade deve ser uma alimentação equilibrada.”

Médico: “Alguns suplementos têm indicação para ganho de peso, enquanto outros podem auxiliar no processo de emagrecimento.”

5. Whey protein causa gases e inchaço?

Nutricionista: “É seguro para pessoas saudáveis, mas pode causar flatulência devido à lactose e proteína, principalmente em intestinos mais sensíveis.”

Médico: “Se a pessoa tiver intolerância à lactose ou algum grau de disbiose intestinal, o whey pode causar desconforto como náuseas, diarreia e gases.”

6. Suplementos prejudicam o rim?

Médico: “Quando usados de forma correta, não há evidência de que suplementos básicos causem dano aos rins. O problema surge no uso excessivo ou sem acompanhamento médico.”

7. Creatina causa problema renal, hepático ou queda de cabelo?

Nutricionista: “Nas doses recomendadas (3 a 5 g/dia), a creatina é segura para pessoas saudáveis e não há evidência científica de que provoque queda de cabelo ou problemas hepáticos e renais.”

Médico: “A ideia de que a creatina faz mal surgiu de um único estudo pequeno e sem critérios rigorosos. Hoje sabemos que ela traz diversos benefícios, mas é essencial ser prescrita pelo médico.”

Conclusão

Segundo os especialistas, os suplementos podem ser aliados poderosos para saúde, desempenho físico e bem-estar, desde que usados com consciência e orientação. Segundo os especialistas, eles não substituem uma alimentação equilibrada. O segredo é respeitar doses recomendadas e buscar sempre acompanhamento profissional.

